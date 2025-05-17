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日女星上戶彩在台灣拍寫真集 夾娃娃機前有可愛日常

記者江佩君／即時報導
收錄於《上戶彩寫真集 Midday Reverie》。(取材自X平台)
收錄於《上戶彩寫真集 Midday Reverie》。(取材自X平台)

迎來出道25周年的日本女星上戶彩，將於7月10日推出睽違15年的全新寫真集《上戶彩寫真集 Midday Reverie》（寶島社出版）。而寫真集拍攝地點就在台灣，攝影師為同樣喜愛台灣、也發行過在台灣拍攝的攝影集《明星》、《愛の台南》的知名攝影師川島小鳥。

站在台南祀典大天后宮前的39歲上戶彩，在夾娃娃機台前，隨意坐在路邊，甚至坐在紅色塑膠椅上背景還是水塔，這些再日常不過的台灣街景，上戶彩依然拍出獨有的台式可愛。

上戶彩與台灣其實有特別的緣分，上戶彩的母親為日本人，卻由台灣人領養，因此對上戶彩而言，她的外公就是台灣人。她過去也曾在節目上透露，外公把鳳梨引入日本，在石垣島種植。

自2012年與「EXILE放浪兄弟」隊長HIRO結婚後，39歲的她已是三個孩子的母親。除了工作，同時也是以一位女性、妻子、母親的多重身分度過繁忙的日子。

針對這本暌違多年的寫真集，這次她稍微抽離這些日常，以獨旅的心情，走進異國的街道風景中，心情自然也放鬆下來。

攝影師為川島小鳥，上戶彩表示「從以前就很喜歡他的作品氛圍，也經常在看。」

上戶彩談到「因為是睽違約15年的寫真集，拍攝前我想了很多，例如：會是什麼樣的人來看這本寫真集呢？大家會希望看到什麼樣的我呢？什麼才是真正純粹的自己呢？但當拍攝開始後，我發現，與其說是展現最純粹的自己，不如說是因為有這個團隊，我才能展現出這樣的自己，拍攝過程非常開心。」

收錄於《上戶彩寫真集 Midday Reverie》。(取材自X平台)
收錄於《上戶彩寫真集 Midday Reverie》。(取材自X平台)
收錄於《上戶彩寫真集 Midday Reverie》。(取材自X平台)
收錄於《上戶彩寫真集 Midday Reverie》。(取材自X平台)
收錄於《上戶彩寫真集 Midday Reverie》。(取材自X平台)
收錄於《上戶彩寫真集 Midday Reverie》。(取材自X平台)
收錄於《上戶彩寫真集 Midday Reverie》。(取材自X平台)
收錄於《上戶彩寫真集 Midday Reverie》。(取材自X平台)
收錄於《上戶彩寫真集 Midday Reverie》。(取材自X平台)
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