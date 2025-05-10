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日本名導是枝裕和用iPhone拍短片 4招技巧捕捉日常之美

記者黃筱晴／即時報導
是枝裕和透過iPhone鏡頭，真實、毫不修飾地捕捉日常生活中轉瞬即逝的瞬間。（蘋果提供）
是枝裕和透過iPhone鏡頭，真實、毫不修飾地捕捉日常生活中轉瞬即逝的瞬間。（蘋果提供）

為了展現新機強大的攝影功能，蘋果再度與國際名導合作，近日上線了由日本名導是枝裕和執導的短片《Last Scene》，作為全球「Shot on iPhone」企劃的一部分，全片以iPhone 16 Pro拍攝，展現其最新攝影功能與強大鏡頭性能。由《小偷家族》、《怪物》日本知名大導是枝裕和執導，並與長期合作的攝影師瀧本幹也攜手合作，以自然寫實風格細膩捕捉海濱小鎮鎌倉的日常風貌與人文情感，呈現一段充滿奇幻想像的穿越時空愛情故事。

《Last Scene》片長27分鐘，由實力派演員《喜劇開場》仲野太賀與《舞伎家的料理人》福地桃子主演，講述電視編劇倉田遇見來自50年後的孫女由比，試圖透過改寫電視劇結局，改變未來命運的穿越時空故事。主題曲〈Majide, sayonara baby〉由日本當紅音樂人Vaundy為影片量身創作，並可在Apple Music空間音訊格式中收聽。

《Last Scene》充分運用iPhone 16 Pro的先進攝影技術，包括4K 120fps杜比視界錄影呈現電影級慢動作，在摩天輪場景中，一盒盛滿櫻桃色貝殼的相片膠卷盒掉落地面，營造夢幻氛圍；「電影級」模式加入背景模糊效果，在初次登場的鏡頭中更加突顯角色情感；iPhone 16 Pro系列新增的5倍望遠鏡頭則在由比遠望祖母的畫面中展現更加聚焦的效果；而「動作」模式讓奔跑場景依然流暢穩定，提升動態拍攝表現。

導演是枝表示：「我希望透過iPhone真實捕捉日常中那些稍縱即逝又珍貴的片刻，以及那些我們視為理所當然的珍貴事物。我心中構想呈現主角從餐廳到鎌倉再到摩天輪的旅程，以溫柔且充滿人情味的方式，探問在不斷變遷的未來中，什麼才是真正值得留下的？」《Last Scene》與幕後花絮影片現已於Apple YouTube頻道上架。

蘋果與日本名導是枝裕和合作拍攝短片《Last Scene》。（蘋果提供）
蘋果與日本名導是枝裕和合作拍攝短片《Last Scene》。（蘋果提供）
iPhone輕巧靈活的機身，即使在摩天輪車廂的狹小空間中，也能輕鬆取景拍攝。（蘋...
iPhone輕巧靈活的機身，即使在摩天輪車廂的狹小空間中，也能輕鬆取景拍攝。（蘋果提供）
由是枝裕和執導，仲野太賀與福地桃子主演的短片《Last Scene》在Apple...
由是枝裕和執導，仲野太賀與福地桃子主演的短片《Last Scene》在Apple YouTube頻道能看到完整內容與幕後花絮。（蘋果提供）
《Last Scene》由實力派演員《喜劇開場》仲野太賀與《舞伎家的料理人》福地...
《Last Scene》由實力派演員《喜劇開場》仲野太賀與《舞伎家的料理人》福地桃子主演。（蘋果提供）
在摩天輪場景中，一盒盛滿櫻桃色貝殼的相片膠卷盒掉落地面，就是使用電影級慢動作，營...
在摩天輪場景中，一盒盛滿櫻桃色貝殼的相片膠卷盒掉落地面，就是使用電影級慢動作，營造夢幻氛圍圖。（蘋果提供）
iPhone 16系列獨有的「攝影風格」功能與便利的控制板設計，想要什麼氛圍都能...
iPhone 16系列獨有的「攝影風格」功能與便利的控制板設計，想要什麼氛圍都能輕鬆調整。（蘋果提供）

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