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觀影說劇╱用iPhone拍片 是枝裕和捕捉「Last Scene」

記者廖福生／綜合報導
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日本名導是枝裕和以iPhone 16 Pro執導拍攝劇情短片「Last Scene」。（圖／Apple提供）
日本名導是枝裕和以iPhone 16 Pro執導拍攝劇情短片「Last Scene」。（圖／Apple提供）

日本名導是枝裕和執導的劇情短片「Last Scene」，全片以iPhone 16 Pro進行拍攝，透過全新攝影功能與強大鏡頭，細膩捕捉日常生活的真實之美，呈現一段充滿奇幻想像的穿越時空愛情故事。

「Last Scene」背景設定於海濱小鎮鎌倉，集結實力派演員「喜劇開場」仲野太賀與「舞伎家的料理人」的福地桃子領銜主演，以及是枝裕和導演御用演員中川雅也 （Lily Franky）、黑田大輔也在片中參與演出。

是枝裕和導演運用強大的iPhone 16 Pro相機，以其獨特的自然風格，捕捉海岸小鎮空靈天際的色彩、動態與細節之美，以及演員臉上流露的複雜情感，創作出一部真摯感人的27分鐘短片。

導演是枝裕和表示：「我希望這部作品能夠真實、毫不修飾地捕捉日常生活中轉瞬即逝的瞬間，以及那些我們視為理所當然的珍貴事物。我心中構想主角從餐廳出發、前往鎌倉、再到摩天輪的旅程畫面，應該溫柔且充滿人情味。iPhone 的相機協助我為故事增添層次，在平凡之中展現不凡。」

本片以「未來什麼會留下、什麼會消失」為主題，帶出一種苦樂參半的提問：「我們的日常選擇如何影響未來？當科技與社會不斷演進，我們希望在50年後留下什麼？」另外，本片主題曲「Majide, sayonara baby」，由日本當紅音樂人Vaundy為影片量身打造，靈感來自穿越時空的主題。短片「Last Scene」及幕後花絮影片，現已上架Apple YouTube。

iPhone iPhone 16 日本

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