韓星宋智孝下水學習當海女：有接近死亡的感覺

宋智孝挑戰海女工作。（圖／BBC Studios提供）

韓星宋智孝推出全新實境節目「潛進韓國：宋智孝的海女冒險」，接受人生最大挑戰，與傳奇的海女們一同自由潛水。她暌違7年赴台宣傳，受訪時透露，曾因為水壓影響，讓她曾有接近死亡的感覺。

宋智孝坦言，其實在下水後的海潮都不一樣，有時候以為在同一個地方，但其實會漂到別地方去，也因此會有前輩海女看著大家，告訴大家要往哪裡去。另外，水壓也是個大問題，「深潛到某一個深度的時候，要給壓力平衡的部分，你甚至不知道自己身體哪個地方會流血」。

一般討海人對於大海都保有敬畏之心，海女也不例外，宋智孝指出，其實下水前都有拜龍王的儀式，「我們會準備一些東西送給龍王，像是餅乾類的東西，丟到海裡許願可以一切平安，就像一種精神寄託。」她坦言自己也丟了海女前輩準備的供品，是一個將大米包進布裡的供品。

海女的生活對宋智孝來說是個全新的生活體驗，在完成所有拍攝後，海女前輩們暖心送上象徵海上護身符的手作「迷你浮球」讓她當紀念品，讓她收藏至今：「浮球是大海的朋友，聽說掛在家中就會帶來財富，前輩們給了我3個迷你浮球，我一顆放自己房間，一顆放我媽房間，最後一個放在我弟的房間。」

宋智孝時隔7年再度赴台，她表示覺得台灣很棒，能在居酒屋喝上一整晚，然後漫步在街頭，是個非常安全的地方，同時台灣的牛肉麵及芒果冰令她印象深刻。宋智孝聽到台北也能潛水興奮地笑說，可以來台灣潛水、吃海鮮，甚至是拍攝第二季的實境節目：「當然可以！只要沒有鯊魚就好！」