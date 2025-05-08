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金賽綸音檔曝國二性關係？金秀賢喊告：AI造假

記者陳穎／綜合報導
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金秀賢多年建立的好形象大崩盤。（圖╱摘自DPC）
金秀賢多年建立的好形象大崩盤。（圖╱摘自DPC）

韓星金秀賢因涉嫌和已故的金賽綸於未成年時期交往，重創形象和演藝事業，風波延宕2個月仍未停。金賽綸遺屬再曝她生前錄音檔，證明她在國二寒假失去童貞，還被拍了性愛照，金秀賢則企圖花40億韓元（約286萬美元）購買錄音檔湮滅證據被拒絕。金秀賢的律師對此發表聲明，表示該錄音是以AI造假，將會提告。

金秀賢3月10日開始捲入金賽綸之死，男神跌落神壇，神隱21天的他，在3月31日舉辦記者會，試圖說明和金賽綸之間的關係，強調兩人是在2019年也就是她成年後才交往，過程中泣不成聲，但似乎仍無法止血。

金賽綸遺屬透過「橫豎研究所」舉辦公布「金秀賢重罪」記者會，並公開金賽綸生前長達1.5小時的錄音檔案，檔案擁有的線人更控訴自己差點慘遭毒手，被殺手狠砍脖子9刀。

金賽綸的遺屬在過程中更提到「兒童福利法」第17條第2項規定，認定金秀賢自金賽綸國中二年級寒假起，對其進行猥褻行為或性騷擾等性虐待行為，因此要對他提出告訴。

金賽綸在錄音檔中多次無奈表示，明明是女友卻要承受他劈腿，金賽綸說：「他會把跟女偶像發生關係時拍的照片拿給我看，還說那些女生身上有一種海帶味。」金賽綸透露，金秀賢會把女偶像存在手機裡的名字改為「海帶」，對女性很不尊重。而一直被外界認為是金秀賢「幫手」的YouTuber李鎮浩，也被爆向線人開價10億韓元（約71.6萬美元）購買錄音檔。

金秀賢則火速反擊，透過律師指出：「橫豎研究所在記者會中取得的金賽綸與他人的通話錄音，經過判定是透過AI技術偽造合成。而提供該錄音給橫豎研究所的線人，也曾向金秀賢公司兜售，自稱持有金賽綸錄音檔，會對金秀賢很不利要求購買，明顯該線人是名詐騙者；而線人提出的被砍殺照片，在網路上就可以搜索到，請大眾勿信謠言。」

金賽綸今年2月過世，至今風波無法平息。（圖╱摘自MBC）
金賽綸今年2月過世，至今風波無法平息。（圖╱摘自MBC）

金賽綸 金秀賢 性騷擾

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