金賽綸家人公布她國二就和金秀賢發生關係 還拍性愛照

金賽綸2月離世，當天正好是金秀賢的37歲生日。（取材自Instagram）

金賽綸 的家人7日大反攻，透過「橫豎研究所」在舉辦公布「金秀賢 重罪」記者會。報導指出，「新聞發布會將由『橫豎研究所』金世義和律師事務所等數名律師主持，而律師都是金賽綸遺屬的法定代理人。

金賽綸是在國中二年級寒假就和金秀賢發生關係，還被拍了性愛照。而她生前被霸凌的錄音檔被公開。金賽綸表示：「其實只要我人在南韓 ，真的太痛苦了……不是，我現在該說什麼呢？」「最近真的太痛苦了，我是不是該死一死……說真的，我真的快撐不下去了。」

「對，我真的有想過至少做點什麼，真心想重新開始，但我只要一開始想做什麼YouTube跟新聞就開始把我寫得亂七八糟，說真的最痛苦的是那些根本不了解我的人亂講一通。」

「雖然說身為演員、藝人可能本來就會碰到這種事，但只要我一想做點什麼，大家就不管我到底經歷了什麼，就直接說我這個瘋女人在裝、在演，說我都是演出來的，還故意弄個什麼病房照出來。」

「就像我只是口渴，在便利商店喝一罐啤酒，結果被拍到，大家就說我不知悔改又在喝酒，可是如果不是這樣，就是因為我真的沒錢又過得很苦……」