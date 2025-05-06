「苦盡柑來」百想奪4獎成大贏家 朱智勛、金泰梨封視帝后

拿下女配角獎的廉惠蘭在「苦盡柑來遇見你」中飾演IU的母親。(取材自微博)

第61屆百想藝術大賞5日圓滿落幕，「電視大賞」由「黑白大廚：料理階級大戰」奪下，電影大賞則由「哈爾濱」導演洪坰杓奪得。而本屆人氣韓劇 「苦盡柑來遇見你」抱走四獎，堪稱大贏家，其中男女主角朴寶劍、IU飲恨落敗。

「苦盡柑來遇見你」由編劇林恦賰率先開胡，「哈西大叔」崔大勳、「光禮」廉惠蘭橫掃男女配角，最後並拿下最佳戲劇殊榮，一共拿下四獎，相當風光。

廉惠蘭上台領獎時瞬間哽咽，她先向台下的兩位女兒IU、童星金泰妍表達謝意：「剛好我的女兒愛純們也都在，愛純啊，媽媽得獎了！」最後，她也向家人表白：「還有我也想跟我的媽媽還有我的女兒說：『我真的很愛你們』。」而台下的IU也紅了眼眶。

本屆電視部門影后由金泰梨以「正年」擊敗呼聲極高的「苦盡柑來遇見你」IU奪下。朱智勛則以戲劇「外傷重症中心」拿下視帝。

金泰梨在領獎時謙虛地表示，自覺仍有許多不足的地方，對於能夠獲得如此大的獎項感到羞愧，但她仍嘗試將自我的不足看成一種浪漫，也是一種能讓她繼續前進的動力。朱智勛奪下視帝後坦言，自己愈來愈深刻的體會到，演員無法靠一個人完成工作，也因此他感謝「外傷重症中心」團隊，同時他也承諾未來將會帶來更有趣的作品和大家見面。

電影部門影后由坎城影后全度妍以「左輪手槍」奪下；影帝部分則由曹政奭以「變身機長」擊敗李炳憲、玄彬 奪得。