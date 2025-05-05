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多次比出「國際求救手勢」 韓星恐遭經紀公司施暴

記者李姿瑩／即時報導
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FANTASY BOYS的手勢疑似在向外界求救。(翻攝自theqoo)
FANTASY BOYS的手勢疑似在向外界求救。(翻攝自theqoo)

選秀節目出身的韓國男團Fantasy Boys最近在網路論壇上引起各界關注，因為他們的隊長嫝珉瑞多次在公開場合比出「國際求救手勢」，加上明顯感覺得出他狀態不佳，粉絲擔心他被經紀公司不當對待，甚至可能遭受暴力毆打。

粉絲整理出嫝珉瑞近期不太對勁的表現，他5月3日晚上在直播時頻頻發呆，且連續兩次比出求救手勢。而他比的國際求救手勢，是經歷家暴或陷入困境的人尋求幫助時使用的，很快就被粉絲注意到，頻頻留言關心他是否需要幫助。

然而他沒有直接回答，在直播結束後於粉絲溝通社群發言「本來想說沒事，但感覺沒辦法這樣說，有點吃不消了」。隔天經紀公司臨時宣布，嫝珉瑞因狀態不好，無法參加視訊簽售。但公司仍要求他出席實體簽名會，在場的粉絲都看到他整個人狀態一直很差。

FANTASY BOYS的手勢疑似在向外界求救。(翻攝自theqoo)
FANTASY BOYS的手勢疑似在向外界求救。(翻攝自theqoo)

而且不只嫝珉瑞疑似需要協助，Fantasy Boys其他成員也釋放出受傷等訊息，李瀚穦曾提到「我的耳朵流血了，剛剛從醫院回來，好痛」，洪成旻也明顯情緒低落，曾深夜喪氣寫下「今天也是很累的一天，現在才回到家」。

粉絲另外公開Fantasy Boys生活環境極差，成員宿舍停水停電，只能洗冷水澡，而且宿舍裡沒有空調是常態。由於他們的經紀公司老闆金光洙過去存在不少爭議，雖然打造過T-ara、DIA等團體，但並未以藝人權益為優先，加上有黑道背景，粉絲擔心Fantasy Boys有苦難言，希望外界正視嫝珉瑞的求救訊號，把藝人從水深火熱的環境中救出來。

國際求救手勢近年備受推廣。(翻攝自theqoo)
國際求救手勢近年備受推廣。(翻攝自theqoo)

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