韓星朴信惠寵粉熱跳女團舞蹈 舞技超專業

朴信惠當媽後依舊俏皮可愛。（圖／D-SHOW提供）

南韓 女星朴信惠日前赴台舉辦亞洲巡迴粉絲見面會，這是她相隔1年再次踏上寶島與粉絲面對面。朴信惠剪了俏麗短髮，開心地用中文問候道：「大家好，我是朴信惠。」

這次見面會由朴信惠親自主導發想，她在台上分享：「這次的企畫內容是我自己提出的，希望打造一場能真正與大家對話、有共鳴的見面會。」朴信惠大方地展現自己不擅長的自拍、舞蹈，坦言這些對她來說並不容易，但為了粉絲她願意全力以赴。

雖已經結婚生子，朴信惠仍不改青春活力，大跳Jennie的「like JENNIE」、aespa的「Whiplash」及IVE的「REBEL HEART」舞蹈組曲及NewJeans 的「How Sweet」。她身材纖瘦，完全看不出是孩子的媽，性感模樣引發粉絲高分貝尖叫。朴信惠害羞說道：「為了這些舞蹈，我練習了好一陣子，只希望呈現最好的自己給大家。」

提到這次來台趣事，朴信惠公開一張與台北101 的自拍照，是她特別在台灣留下的回憶。朴信惠說：「我的粉絲們應該都知道我真的很喜歡來台灣吧！」因為這次下榻飯店就在台北101附近，讓她忍不住自拍留念。「我其實真的很不會自拍，這張照片是拍了幾10張才選出來的，平常大家看到的照片都是很多人一起幫忙的成果」。

此外，朴信惠也公開關於她主演的「來自地獄的法官」的點滴。她首次挑戰飾演法官，笑說這部劇堪稱歷來最華麗，聽說從試裝到拍攝共穿了300套衣服。而她為了劇中的動作戲，從開拍前就接受動作訓練。不過她坦言，其中一場打戲因對手演員忘記轉頭，她不小心真的打到對方，當下非常緊張，所幸雙方都沒有大礙。

是否會有第2季？朴信惠笑說：「我真的不知道，但如果真的要拍的話要趁早，因為我現在年紀也不小，體力真的不行了」。