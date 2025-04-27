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不只木村拓哉…工藤靜香也被台灣鳳梨酥攻陷 直喊幸福

記者李姿瑩／綜合報導
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木村拓哉(右)和工藤靜香接連愛上台灣鳳梨酥。(取材自Instagram)
木村拓哉(右)和工藤靜香接連愛上台灣鳳梨酥。(取材自Instagram)

日本男神木村拓哉日前赴台時，大讚鳳梨酥是「驚為天人的好味道」。木村嫂工藤靜香也被這一味收服，近日在社群平台曬出品嘗鳳梨酥的影片，夫妻倆相繼愛上台灣名產。

工藤靜香分享：「之前我在台北開演唱會時，粉絲送我的伴手禮也是台北的鳳梨酥。」她向日本的粉絲介紹收到了兩種口味，分別是傳統的鳳梨酥和土鳳梨酥，吃起來酸甜可口，土鳳梨酥中還看得到鳳梨纖維，兩種味道都深得她心，「吃了鳳梨酥，總覺得有種幸福的感覺呢」。

除了介紹口味差異，工藤靜香還特地提醒日本粉絲：「這個品牌只有在台北才買得到，所以在黃金周期間或之後要前往台北時，請務必試試看。」不過台灣粉絲馬上發現，工藤靜香和木村拓哉喜歡的鳳梨酥是來自不同的老店，笑稱這下他們可能有得吵了。

工藤靜香距離2023年9月赴台舉辦演唱會，至今已有近兩年的時間沒有到台灣，粉絲們除了詢問工藤靜香何時會再登台，也很好奇她是否有新的音樂作品。工藤靜香透露，自己已有近三年沒發新歌了，預計今年7月將推出最新的翻唱專輯。「我非常想念台灣的粉絲，希望能盡快帶著最新的音樂作品來到台灣和粉絲們見面」，屆時也能再度品嘗台灣美食和她最愛的鳳梨酥。

鳳梨酥 日本 木村拓哉

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