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中山美穗告別式上 1萬粉絲獻花

娛樂新聞組╱綜合報導
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中山美穗的告別式中有她的巨幅遺像及許多花朵。(取材自Instagram)
中山美穗的告別式中有她的巨幅遺像及許多花朵。(取材自Instagram)

日本女演員兼歌手中山美穗去年12月在東京都澀谷區的家裡浴缸中身亡，享年54歲，她的非公開告別式22日在東京國際論壇舉行，前來獻花的民眾就多達1萬人。相關人士透露，自她辭世以來一直保持沉默的女星小泉今日子在致詞時忍不住失聲痛哭，淚別相識40年的摯友。

儀式會場的祭壇中央擺放中山美穗微笑的遺照，四周以她喜愛的紅色大理花等約5000朵花卉進行布置，也展出她參加紅白歌唱大賽時穿著的服裝，以及她從出道到近年的照片等。許多和中山美穗有交情的藝人，包括電影「情書」導演岩井俊二、演員永瀨正敏、歌手森口博子、藝人香取慎吾等人前來悼念。

59歲的小泉今日子和中山美穗在1980年代都是日本頂級偶像，私下也維持深厚友誼，中山一直把小泉當作「姐姐」一般尊敬。

日媒Sponichi Annex報導，小泉今日子表示，「第一次見面是在電視台休息室，我們被安排共用一個小房間。看到妳那雙眼睛的瞬間，我就知道我們一定能成為朋友。如我預期，我們開始互稱名字、一起去旅行、一起喝酒，度過了無數快樂的青春時光。」

「隨著我們各自邁入人生的不同階段，見面機會減少。我雖然時常想著美穗現在過得很不好，卻被日常的繁忙生活壓得喘不過氣，總覺得雖然沒有主動聯繫，但是總會在哪裡碰到吧」，但沒想到的是，迎來的卻是突如其來的噩耗。

最後，小泉以顫抖的聲音說，「最後，我終於要說出那句話了。美穗，再見了。美穗，一直以來辛苦了。美穗，謝謝妳，親愛的妹妹。美穗，要好好地，我總有一天也會過去的，請等我」，忍不住放聲痛哭。

中山美穗 日本

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