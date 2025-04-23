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韓導演選擇獎 吸毒劉亞仁入圍影帝 網：道德崩壞

記者陳穎／綜合報導
金高銀在「在熙的男，朋友」每天玩樂人生。(圖／車庫娛樂提供)
金高銀在「在熙的男，朋友」每天玩樂人生。(圖／車庫娛樂提供)

第23屆導演選擇獎公布入圍名單，因吸毒葬送演藝之路的劉亞仁，以演藝圈最後一部作品「勝負」入圍影帝，對手有李秉憲、崔岷植還有「米奇17號」(Mickey 17)羅伯派汀森(Robert Pattinson)等人；背負吸毒罪名的劉亞仁，能否以演技突破罪名拿下生涯最後一個影帝，外界都很期待，但也有不少網友認為，他仍在判刑當中竟讓他入選，怒轟真的是「道德觀崩壞」。

南韓導演選擇獎由南韓電影導演協會(DGK)主辦，是南韓電影界的重要獎項之一，影帝入圍者都是佼佼者，最令外界驚訝的就是因吸毒斷送演藝生涯的劉亞仁。

他在出事前和李秉憲合拍作品「勝負」，該片本預定會在串流平台上映，因吸毒醜聞慘被Netflix解約，導致該作品「冷凍」四年才在今年上映。劉亞仁吸毒犯法卻無法抹滅他的精湛演技，片中和李秉憲的對弈精彩萬分，更讓外界更對他覺得惋惜。

最佳女主角最強的入圍者是金高銀，她以「破墓」和「在熙的男，朋友」雙入圍，對手則有「她死了」申惠善、「Blesser」金在華還有「晨謐之境」楊姬瓊，金高銀一次就占了兩個名額，被視為最有機會奪后的人選。

最佳導演入圍的有「勝負」金亨柱、「找死凶宅」南東協、「米奇17號」奉俊昊、「哈爾濱」禹民鎬、「破墓」張在現、「非普通家族」許秦豪，都是強者中的強者。

本屆獎項的評選對象為2024年1月1日至2025年3月31日期間，由DGK會員導演製作的作品，最終獲獎結果由200位南韓電影導演投票選出，頒獎典禮定於5月20日舉行。

劉亞仁在「勝負」飾演天才圍棋手。(取材自naver)
劉亞仁在「勝負」飾演天才圍棋手。(取材自naver)

南韓 投票 Netflix

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