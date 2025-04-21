日本演歌天后過世1年多 追悼專輯竟送裸照

八代亞紀年輕時是歌壇美人。（圖／摘自雙葉社）

日本 演歌天后八代亞紀2023年底因罹患「膠原病」（結締組織疾病）病逝，享壽73歲。她過世一年屍骨未寒，唱片公司竟決定推出追悼精選輯，主打「附有八代亞紀年輕時拍下的寫真裸照」，引發社會譁然，認為此舉相當不尊重往生者。

唱片公司「New Century Records」發行八代亞紀的紀念限定專輯，標榜附贈特典是藝人的全裸寫真。公司聲稱這是八代亞紀在24、25歲時期，與導演男友同居時，由男友用拍立得拍攝。

「女性SEVEN」報導指出，由於這位導演前男友經營的唱片公司出現財務困難，才會把包含八代亞紀的兩張照片在內的資產賣給八代亞紀所屬的「New Century Records」唱片公司。如今「New Century Records」堅稱照片來源均合法，所有權也確實在公司手上，不會中止紀念專輯的發行計畫。但社會大眾對此說法仍不買單，表達強烈抗議，甚至發起聯署抵制這活動。