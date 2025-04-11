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「 黑暗榮耀 」辛叡恩和車銀優是大學同學 5件事帶你認識她的魔力

記者陳立儀／即時報導
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辛叡恩在劇中飾演年少時期的朴涎鎮。(圖／Netflix提供)
辛叡恩在劇中飾演年少時期的朴涎鎮。(圖／Netflix提供)

韓星辛叡恩在韓劇「 黑暗榮耀 」、「 正年 」中狂飆多樣化演技的，新生代女神擁有可鹽可甜的魅力。關於辛叡恩的5件事你一定要知道。

獲得韓媒票選「2025年最值得期待演員」第2名

辛叡恩出道後曾出演不少電視劇，但因收視評價不佳，一度曾被冠上「收視毒藥」的封號。自從在「黑暗榮耀」中飾演學生時期的「小涎鎮」，邪惡又甜美的惡女形象成功征服觀眾；「正年」中更與「怪物級演員」金泰梨尬戲，以百變演技走紅，成為能消化各種角色的實力派。

有「小全智賢」的封號

辛叡恩在2018年以網路劇「A-TEEN」出道，飾演高冷的高中生「都荷娜」，在少男少女間掀起一股模仿造型穿搭旋風，因鼻梁上有一顆可愛小痣，獲得「小全智賢」的稱號。

和車銀優是大學同學

辛叡恩和車銀優是韓國頂流大學「成均館大學」的同學，就讀演技藝術系，兩人都因為「臉讚」與成績出眾成為校園名人，辛叡恩還曾擔任系代表。

流行指標「帶貨王」

辛叡恩在尚未走紅前就接到Chanel邀請代言香水，之後更陸續被各大品牌相中擔任代言人，她在劇中使用的化妝品、包款、髮型、穿搭都會成為熱搜款，在她的IG上更可看到各種品牌美照，可說是韓國流行指標之一。

●接演韓版「不能說的秘密」

韓版「不能說的秘密」是辛叡恩的電影處女作，變身為修習小提琴專業的音樂系女大生「仁熙」。當年台灣原版角色是由氣質女星曾愷玹飾演。

韓劇

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