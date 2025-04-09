金賽綸被爆私生活淫亂 金秀賢另有秘密女友

金秀賢和金賽綸的紛爭至今無法劃下句點。(摘自Instagram)

記者出身的YouTuber李鎮浩近日被金賽綸 家屬控訴，是逼死金賽綸的兇手之一，要對他提告，韓國藝人自殺防治協會會長權英燦31日透露：「法院正式認定李鎮浩涉嫌跟蹤騷擾罪，並針對此案發出暫時處分命令。根據法院的判定，李鎮浩在接下來3個月內不得於YouTube上發布與已故金賽綸及其家屬有關的內容。」

不過，李鎮浩並沒有停下爆料的腳步，昨天晚上又再度上傳影片，直言2019年金賽綸和金秀賢 相識時，兩人其實都有各自交往的戀人，而金賽綸在未成年交往的男友並不是金秀賢。他表示：「我從2016年開始調查已故金賽綸的約會對象，以及她成年後與誰交往過。我掌握了她與眾多人的每一次交往情況，包括普通人、明星同行、體育明星、企業家、歌手、偶像練習生以及美國丈夫。」

李鎮浩表示：「金秀賢的戀愛關係我都很清楚，他在2016年到2019年結束軍旅生涯，但當時其實有一位交往3年的女友，他很保護這位女友，很怕她受到傷害。」而金賽綸在2018年半夜去金秀賢家吃辣雞，她其實也知道金秀賢當時有女友，但她都會跑去金秀賢家玩。

李鎮浩表示：「我手上還有金賽綸當時和其他男友的影片，拍攝時間是在2019年5月27日。換句話說，這些數據可以證明金秀賢和金賽綸同時有不同的戀人。」不過，按照李鎮浩的說法和對照之前「橫豎研究所」爆料出金秀賢和金賽綸的私訊，兩人如果真的都另有其他男女朋友，等於都是在劈腿。