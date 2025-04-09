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廣末涼子打醫護、吼警察遭捕停工 復出路恐遙遙無期

記者梅衍儂／綜合報導
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廣末涼子再度出事。（圖／出日音樂提供）
廣末涼子再度出事。（圖／出日音樂提供）

44歲日本女星廣末涼子是亞洲家喻戶曉的女星，但她2023年外遇後，又爆出車禍送醫毆打護理人員，經紀公司不得不讓她暫時停止工作。她怪異行徑的更多細節也曝了光，接受警方調查時不僅大吼大叫，在事故發生現場不斷走來走去，目擊者稱她看起來相當不安。

究竟這位「二十世紀最後美少女」是怎麼把一手好牌打得一塌糊塗的？

廣末涼子7日傍晚6點50分開車行經新東名高速公路掛川休息站，不知何故追撞大型卡車，車上還有一名疑似是經紀人的男子。廣末涼子受輕傷，被送往島田市一家醫院治療。但她8日凌晨因對醫護人員又踢又踹又抓，警方趕到現場將她以現行犯逮捕，她接受警方調查時還大吼大叫，日媒轉述目擊者陳述，廣末涼子看起來相當不安。

消息傳開後引發外界譁然，廣末涼子所屬的個人事務所「株式会社R.H」隨後在官網發表聲明，證實廣末因交通事故後陷入短暫恐慌狀態，導致醫療人員受傷。聲明中對受害者及各界造成的困擾與擔憂深表歉意，並表示廣末將即日起全面停止所有演藝活動，事務所將誠懇面對後續處理。

一開始日媒以「自稱廣末涼子」報導此事，前神奈川縣警刑警小川泰平指出，警方有可能是逮捕她後無法立即確認身分，便會使用「自稱」二字。小川並指出，廣末可能因事故導致混亂，或遺失證件，才會導致身份無法當場確認。

小川也提到：「她是在事故發生後不久就被送醫，等於她在醫院停留了將近5個小時。因為是在新東名上行線發生事故，我猜她可能是結束了關西的拍攝或節目錄製後，正在返回東京的途中。她也有孩子，可能著急想早點回家。」

廣末涼子長得美又有名校早稻田大學光環的加持，成名作「海灘男孩」、「夏之雪」紅透半邊天，更打入國際，演出盧貝松電影「極速追殺令」（Wasabi）。但她2003年休學、並與模特兒岡澤高宏奉子成婚，便開始有負面新聞，包括工作遲到、沉迷酒吧，2008年離婚後，2010年和蠟燭藝術家Candle JUNE再婚。

2023年和知名主廚鳥羽周作爆出婚外情，她公開道歉並遭經紀公司停止活動處分。同年7月，她與Candle JUNE離婚，展開育有3名子女的單親媽媽生活。上月底她還站上台灣高雄大港舞台，力求復出。豈料這次又出事，復出之路恐遙遙無期。

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