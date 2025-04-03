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天王風範 木村拓哉謝台灣挺日本 搬道具完全沒架子

記者梅衍儂／即時報導
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木村拓哉3日出席保健食品代言記者會。(記者王聰賢／攝影)
木村拓哉3日出席保健食品代言記者會。(記者王聰賢／攝影)

日本天王木村拓哉3日上午現身代言保健品記者會，記者會湧入大量媒體和KOL；52歲的木村拓哉一早現身狀態絕佳，大讚台灣鳳梨酥「好吃到不行」，在台上幫忙搬道具毫無架子，聽到大家稱讚他中文好還會偷笑，更感謝台灣在每次日本發生災難時伸手援助。

年過50，木村拓哉的心並未隨著歲月變老，他主持料理節目、經營YT頻道，連到台灣也有工作人員在為他的頻道想題材，可謂真正的「不老男神」，他笑說：「昨天(2日)在機場就看到幫我拍影片的工作人員，鬼鬼祟祟的，我走到哪就拍到哪，常在我四周環繞。」今天(3日)現場有不少影音創作者，他謙虛說自己剛加入，希望能透過此方式跟大家近距離互動，「我的頻道就是我的遊樂場，記者會結束後還有一點時間，我想他們一定不會放過我，敬請期待」。

無論外貌還是成就，木村拓哉是許多人的偶像，該如何成為像木村拓哉一樣的人？他笑說：「運動很重要、保持健康也重要，眼睛也可以多看美的事物，讓身心都維持健康。」他不諱言仰賴代言的保健食品，「很多人覺得吃東西會變胖，給自己很多顧忌和限制，這樣的心態無形中會造成壓力，想吃又不敢吃，這樣其實不太好」。

在科技如此發達的現代，天王仍重視人與人的實際交流，他分享：「人與人之間的互動如同我們現在，有更多這樣的機會，會讓心靈更加豐富，會有更好的健康和身心狀態。」

相隔7年來台，木村拓哉表示在松山機場感受到接機人潮的熱情，盼往後再有機會來台，「希望大家到時用同樣的熱情歡迎我，我會非常開心」，至於下次的機緣，他語帶神秘：「可能是演戲，或是拿麥克風表演。」有沒有可能辦粉絲見面會？他說：「可能，我覺得有很多可能性，我自己也常在想，除了現在上映的作品，如果有其他形式我有幸可以參與，希望大家也多多支持。」

至於想對台灣粉絲說的話，他誠懇說：「非常感謝，身為日本藝人，除了演藝作品，當日本發生災難時，大家都給予我們非常熱情溫暖幫助，相當感謝大家，之前我在日本也有非常多這裡的朋友去支持我，給我滿滿的能量，希望大家繼續支持我。」並用中文說「謝謝大家，再見！」

木村拓哉相當沒有架子，展現天王風範。(記者王聰賢／攝影)
木村拓哉相當沒有架子，展現天王風範。(記者王聰賢／攝影)
木村拓哉來台心情很好。(記者王聰賢／攝影)
木村拓哉來台心情很好。(記者王聰賢／攝影)
木村拓哉（右）和記者會主持人曾寶儀握手。(記者王聰賢／攝影)
木村拓哉（右）和記者會主持人曾寶儀握手。(記者王聰賢／攝影)
木村拓哉透露之後還有機會來台。(記者王聰賢／攝影)
木村拓哉透露之後還有機會來台。(記者王聰賢／攝影)
木村拓哉（右）幫忙撤道具。(記者王聰賢／攝影)
木村拓哉（右）幫忙撤道具。(記者王聰賢／攝影)
木村拓哉狀態相當好。(記者王聰賢／攝影)
木村拓哉狀態相當好。(記者王聰賢／攝影)

木村拓哉 日本 鳳梨酥

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