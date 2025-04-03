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木村拓哉暌違7年赴台 俏皮眨眼掀暴動

記者梅衍儂／綜合報導
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木村拓哉闊別七年，再度赴台北出席代言活動。（記者王聰賢／攝影）
木村拓哉闊別七年，再度赴台北出席代言活動。（記者王聰賢／攝影）

日本天王木村拓哉暌違七年三度公開訪台，將出席代言記者會，他日昨現身松山機場，現場約400位粉絲一見到天王降臨，紛紛尖叫歡迎，木村拓哉一路揮手打招呼，還停留在幸運粉絲身旁比勝利手勢合照，可惜有部分粉絲不守秩序衝出紅龍，還有不明人士擋住媒體鏡頭，導致爆發推擠、混亂，還有粉絲當場氣哭。

木村拓哉抵台，受到大批媒體與群眾關注。（記者王聰賢／攝影）
木村拓哉抵台，受到大批媒體與群眾關注。（記者王聰賢／攝影）

木村拓哉和台灣緣分深厚，除了曾赴台為寶島拍攝觀光宣傳影片、和林志玲合作日劇「月之戀人」，去年他直播時還提到很希望能赴台灣演出，更曬出台灣名產鳳梨酥。這次他赴台走旋風行程，隔天活動結束後便直接離台。

木村拓哉前兩次赴台都有大批人潮在機場等待，這次現場也有歌迷清晨5時就到場，舉著海報、扇子等待偶像降臨。下午4時多木村拓哉一身牛仔套裝、戴著墨鏡和帆布包微笑現身，見到大批粉絲和媒體，面帶微笑打招呼，他疑似見到熟人，指著對方笑得開懷，隨後慢慢走向粉絲，短暫停留約20秒，拍照、揮手，還俏皮眨眼，隨後慢慢步出機場，前後約三分鐘。

遺憾的是，原本媒體和歌迷都規矩站在紅龍後面，但現場突冒出不明人士擠入鏡頭與木村拓哉之間，加上黑衣保鑣也頻頻擋住歌迷視線，因此場面逐漸騷動混亂，最後眾人擠成一團，早上5時就來卡位的粉絲淚喊只見到木村拓哉一秒，偶像的風采全被一擁而上的人群遮住了。

木村拓哉 林志玲 鳳梨酥

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