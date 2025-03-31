金秀賢親揭斷聯金賽綸始末：她很痛苦但已有新男友

金秀賢痛哭解釋金賽綸的事件。（取材自直播畫面）

南韓 男星金秀賢 3月10日開始捲入女星金賽綸 之死，男神形象跌落神壇，神隱21天的他，於首爾時間31日下午4時半首度露面，在首爾麻浦區斯坦福酒店舉行記者會。他在事前就由經紀公司表示，今天不會開放記者提問，只會表明立場。他一出場就先道歉，並承認自己是膽小鬼，並痛哭流淚。

金秀賢坦言和金賽綸是在5年前交往，僅交往過1年，演出「淚之女王」時已經分手4年，分手後來我們並沒有再互相聯絡。就像大多數分手的情侶一樣，分開之後還保持聯絡是一件需要非常小心的事。再加上我們兩個都是被很多人認識的演員，所以我對她的近況多少還是有些了解，只是無法主動聯繫，所以當她發生酒駕事故的時候，我也沒有去聯絡她。

金秀賢說：「她最後一間所屬公司的代表提到，當時她因為我而感到很痛苦。但據我所知，那段時間她已經在跟別人交往了。所以在那樣的情況下，我要出面說些什麼，也讓我感到非常為難。我們早就各自過著自己的生活了，我不知道該用什麼立場、說什麼話。」

金秀賢接著說：「我的話或許聽起來像藉口，我也曾想過就這樣什麼都不說，不管外界怎麼批評我。我一直都受到過多的愛，同時也被很多人誤解。有很多不是事實的話，卻像是真的一樣被流傳著。我也曾告訴自己，這或許是我必須承擔的代價。但現在，已故者的家屬卻只因為我是她的前男友，就說她的死亡是因我而起，甚至要求我承認我沒做過的事情。」