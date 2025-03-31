直播／金秀賢出來面對了 神隱21天道歉：我是膽小鬼

金秀賢神隱21天首度露臉，聲淚俱下發表聲明。（取材自直播畫面）

南韓 男星金秀賢 3月10日開始捲金賽綸 之死，男神跌落神壇，神隱21天的他，首爾時間31日下午4時半首度露面，在首爾麻浦區斯坦福酒店舉行記者會。他在事前就由經紀公司表示，今天不會開放記者提問，只會表明立場。他一出場就先道歉，並承認自己是膽小鬼。

金秀賢過去始終沒有承認過和金賽綸曾交往，在輿論壓力下於3月14日時透過經紀公司終於承認交往，但強調女方已經成年，經紀公司更強調，金秀賢情緒極度不穩定，壓力過大。

金秀賢在這21天被YouTube頻道「橫豎研究所」爆料很多黑幕，不僅有和金賽綸的親密貼臉照，還有下半身失蹤的洗碗照，讓外界驚訝不已，也因為形象瞬間崩塌，慘被多家代言切割，連原本要來台灣參加的「櫻花祭」也暫時取消活動。

「橫豎研究所」還直接點名他劈腿多名女星，名單中驚見「國民妹妹」IU、已故女星雪莉、安昭熙、秀智都在內，拋出震撼彈。而已故雪莉的哥哥更直指妹妹當年在和他拍攝限制級電影「Real」時，是被迫全裸演出，金秀賢更有不少愛撫動作，都造成雪莉很大陰影，要求還給妹妹一個公道。

金秀賢神隱21天首度露臉，聲淚俱下發表聲明。（取材自연합뉴스TV直播畫面）

金秀賢在記者會上說：「大家好，我是金秀賢，首先，我感到非常抱歉。好像因為我一個人，太多的人正在承受痛苦。而且連已故者也好像無法安息，讓我感到非常心痛。我覺得我就是一個令人擔心的人，總是急著只想守住我已經擁有的東西。」

「我是一個連對我釋出善意的人都無法相信的人，總是害怕會失去什麼、會受到傷害，一直在逃避、否認、躲起來。所以我花了很長時間，才站在這個位置上。我也曾想過，要是我一開始就站在這裡把所有事情都說出來會怎樣。」

「我有想過，如果當時我就說出來了，那一直愛著我的粉絲，還有為了這場記者會辛苦努力的公司同仁，應該就不會這麼痛苦了吧。每當我和已故者的私事被曝光時，我都會想：不如明天就把一切都說清楚吧，親口說出來，結束這場如地獄般的狀況。但是每次到那個時候，我都猶豫了。我會想，我的決定會對周遭造成什麼樣的影響？」

「在『淚之女王』播出的那段期間，當她上傳了和我一起拍的照片時，我也是這樣。我和她，是在5年前交往的，交往僅1年，但那時我否認了我們交往的事實，我認為大家批評我當時的選擇是理所當然的。如果你們現在聽我說這些，依然無法相信我和已故者之間的事，我也可以理解。但這是我唯一一次能在這裡親口說出來的機會，如果你們能聽我說完，我會非常感謝。」