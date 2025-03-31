IU主演韓劇1句「去張家界看落葉」引熱議 竟是韓遊客「盡孝寶地」

朴海俊(左起)、IU、文素利在「苦盡柑來遇見你」是感情緊密的一家人。（圖／Netflix提供）

韓星IU、朴寶劍、文素利、朴海俊主演的Netflix韓劇 「苦盡柑來遇見你」日前播出大結局，台詞中「明年我們去張家界看落葉」，引發中國網友熱議。

大結局中，IU飾演的女兒「金明」不僅嫁了如意郎君，和爸爸朴海俊「寬植」、媽媽文素利「愛純」的互動更是讓觀眾「哭到斷氣」，封該劇是今年「最強韓劇」。而文素利要罹患癌症的老公朴海俊努力抗癌，並稱「明年我們去張家界看落葉」，登上了微博熱搜。

韓劇「苦盡柑來遇見你」台詞出現張家界。（取材自微博）

對於張家界登上爆火韓劇，張家界市政府遊客服務中心工作人員稱，韓劇中提到張家界很正常，「我們這邊有專門針對南韓 市場的營銷宣傳。南韓人全年都會來，他們認為盡孝的話，就必須來張家界看山」。

張家界市統計局數據，近20年來對外經濟和旅遊數據中，南韓遊客數量長期穩居第一。有人說張家界景區的南韓人，都快比中國人還多了。

在張家界國家森林公園十里畫廊景區，南韓遊客在「三姐妹峰」前拍照留影。（新華社）

「苦盡柑來遇見你」以濟州島為背景，描述三代女性的命運交織，講述跨越半個世紀的愛情、親情與成長故事，融合了年代劇的厚重感與細膩的情感刻畫，不僅是Netflix全球非英語劇集周榜冠軍，在中國的豆瓣評分更高達9.4。

「延禧攻略」編劇于正就發文稱：「『苦盡柑來』完全打散了傳統敘事性（短視頻養成的收看習慣），給予女主無限的苦難，但人物本身卻積極陽光（疫情後人們需要的共情和參照物），一個地球上不存在的男人（何時何地都好用的元素），音樂和聲效不再為劇情服務，而是打在人物心理變化上，讓觀眾對人物共情，跟他們同悲苦共命運。（新時代的新產物）。」