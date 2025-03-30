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被逼拍裸戲？雪莉哥哥質疑這3點 喊話金秀賢給交代

記者陳穎／綜合報導
雪莉曾與金秀賢合作電影「Real」，在片中有大尺度演出。(取材自豆瓣電影)
雪莉曾與金秀賢合作電影「Real」，在片中有大尺度演出。(取材自豆瓣電影)

南韓男星金秀賢金賽綸戀情風波再捲入已故女星雪莉，雪莉親哥日前連發文喊話「金先生」，本尚未指名道姓，不過近日他又透過韓媒提出三疑點，針對雪莉生前和金秀賢合作電影「Real」內容提出控訴，正式開戰金秀賢。另外，車銀優也被捲入金賽綸風波，「橫豎研究所」主播爆驚人內幕稱，會有報應。

據韓媒「nocutnews」報導，雪莉哥哥控訴拍攝「Real」時，雪莉在未知詳細內容情況下，遭金秀賢與該片導演李沙朗（金秀賢表哥）強迫拍裸戲。雪莉壓力大到接受精神治療，還曾向身邊人表示不想再演電影。

雪莉哥哥提出「床戲本不在劇本上」、「現場有裸替卻硬要雪莉親自上」、「傳替身因病缺席拍攝但在相關人士稱替身演員其實在場」三點，要求金秀賢方給交代。

而據「엑스포츠뉴스」報導，金秀賢公司則以「正在確認中」低調回應，尚未有明確的正式說明。

另外，「橫豎研究所」主播金世義日前持續爆料金秀賢是劈腿慣犯之外，竟連「臉蛋天才」車銀優也捲入話題之中。金世義更槓上有韓國最強狗仔之稱的「Dispatch」（簡稱：D社），直言車銀優的經紀人就是「金秀賢的獵犬」，火速引發外界熱議。

金世義在直播中表示，金賽綸過去是Fantagio經紀公司旗下藝人，和車銀優所屬的「ASTRO」是同一家公司，因此金賽綸和已故的文彬很熟，包含車銀優也一定有交情，但是車銀優卻沒有去金世綸的靈堂，金世義直呼：「為什麼沒去呢？」

金世義接著驚爆，車銀優的經紀人疑似是金秀賢人馬，透露當金秀賢事件爆發之初，車銀優的經紀人就去聯絡金賽綸的家人，表示「去跟金秀賢見一面，不要再見金世義，會引薦更好的媒體」，但那個媒體正是曾做報導欺負金賽綸的「Dispatch」。

金世義開罵車銀優經紀人「死後下地獄」、「會有報應的」、「如果經紀人跟你沒關係，那為什麼沒去靈堂？」、「車銀優不可以這樣活著，不然你就開除經紀人」。

金秀賢 金賽綸 南韓

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