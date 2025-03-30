曼谷地震 韓男團搶搭頭等艙 棄粉先逃命 掀起脫粉潮

韓團BOYNEXTDOOR因曼谷地震臨時取消演出，而被炎上。(取材自Instagram)

韓團BOYNEXTDOOR原定日前在曼谷開唱，但因大地震 臨時取消。不過卻造成脫粉潮，原因是他們第一時間不是公布取消活動，反而是自己迅速搭頭等艙「逃難」。大批未成年粉絲滯留在曼谷，甚至不少人至今還失聯或是已經發生意外過世，年紀只有16歲。

BOYNEXTDOOR一出道就迅速走紅，這次在泰國 的演出吸引來自中國、南韓各地的粉絲特別飛到曼谷，大地震卻打亂所有計畫。但也因為他們的歌迷年齡層偏小，有不少歌迷還是瞞著家人飛到曼谷，遇到天災也無力處理後續，造成很多粉絲至今還留在當地。

BOYNEXTDOOR「逃難」現身機場時，有粉絲對六名成員大喊「那我們怎麼辦啊」，他們卻絲毫沒有表情。有粉絲表示，「真的愛錯人」、「粉絲的錢不是錢」、「冷漠到讓人心寒」。不過也有人認為，發生災情，第一時間顧及自身安全最重要，引發兩派論戰。

地震發生後，有粉絲目擊BOYNEXTDOOR現身機場返韓，主辦單位也發布第二版公告確認演出取消，此舉引來大批粉絲不滿，痛批公司沒在第一時間通知演唱會取消，許多海外粉絲因未收到通知，照常抵達泰國，卻面臨滯留異國的困境，指責團隊「先保自己安全，置粉絲死活不顧」，微博 上也出現「門童脫粉」的熱搜關鍵字。