Netflix韓劇「苦盡柑來」結局太催淚 盤點IU哭戲多達70次

IU、朴寶劍在「苦盡柑來遇見你」是青梅竹馬。(取材自Netflix)

由韓星IU、朴寶劍、文素利、朴海俊主演的Netflix 影集「苦盡柑來遇見你」迎來大結局，IU飾演的女兒「金明」不僅嫁了如意郎君，和爸爸朴海俊「寬植」、媽媽文素利「愛純」的互動更是讓觀眾「哭到斷氣」，IU更是被算出在劇中哭了多達70次，而不少觀眾更是從第1集哭到第16集，被封為「人生最強韓劇 」。

「苦盡柑來遇見你」以「外婆」光禮、「媽媽」愛純、「女兒」金明三代女性的故事引發許多共鳴和討論，IU一人分飾兩角，年輕時的愛純還有金明，中年愛純由文素利飾演；年輕寬植由朴寶劍飾演，中年則換朴海俊接棒演出。故事由光禮飾演的海女開始，一輩子為女兒愛純打算，讓女兒知道要活出自我，但她在29歲就過世，仍一輩子守護著愛純，而愛純也因為媽媽勇敢對抗時代對女性的不公，再加上「完美老公」寬植的守護，讓她成為濟州島最有底氣及幸福的女人，在不富裕的環境中，用愛富養女兒，讓金明在人生的道路上，活出一片天。

「苦盡柑來遇見你」細膩刻劃人情細節，母親不願女兒受委屈、父親忍著病痛也要賺錢養家，女兒說想說出口的愛卻總是用脾氣取代，甚至是年邁父母到醫院不懂流程被白眼，都讓觀眾驚嘆不已，就像你我的人生經歷，重擊每一個人的心臟；人生落幕的生死離別，更讓觀眾哭到不能自己，父母付出一生其實也有自己的夢想。

文素利飾演的愛純，一輩子都被寬植呵護，就連寬植過世後，都還可以看到他細膩的愛，提前幫她把高處的碗盤拿到低層、滿滿最愛的髮夾，而愛純也在寬植最後的時光，讓他看到自己完成當詩人的夢想，兩人在加護病房最後訣別，淚如雨下卻還是給了彼此最初的微笑，深深抓住觀眾的心。