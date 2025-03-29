「海角七號」中孝介 日本澡堂猥褻男子被捕 疑性侵未遂

「海角七號」中孝介驚爆性侵未遂。（圖／寬寬整合行銷提供）

曾演出台灣電影「海角七號」的44歲日本 歌手中孝介，驚傳在日本被逮捕，原因是疑似在公共澡堂對陌生男性施加性暴力。

根據日媒報導，當天凌晨2點左右，中孝介在東京的一家公共澡堂浴場，發現一名20幾歲的男子正坐在澡堂內的椅子上睡覺。沒想到中孝介控制不住情緒涉嫌猥褻，並出現想性侵對方的舉動。該名男子驚醒後反抗，立刻請澡堂的工作人員報警，隨後警方到場，將中孝介以涉嫌性侵未遂罪逮捕，目前犯案動機和過程仍待釐清。

而中孝介的經紀公司在事件發生後，也公開發出聲明表示：「首先向受到影響的各位表示最誠摯的歉意，我們至今無法聯繫到本人，我們正在確認事實，一旦確認，將盡快告知大家，還請大家諒解。」

中孝介2008年於「海角七號」中飾演老師，也因此在台灣打開知名度，曾受邀到墾丁演唱一度活躍於台、日兩地。他也受邀為李安電影「色，戒」演唱日文版主題曲，同時出席金馬頒獎典禮，更曾在台北舉辦過演唱會。

另外，中孝介在去年3月高雄櫻花季時，也與「海角七號」劇組相隔16年驚喜同台，和田中千繪、范逸臣、馬念先合唱神曲「國境之南」，當時他特別感謝台灣觀眾的支持和鼓勵。