我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 亞裔生創業月賺17萬

「海角七號」中孝介 日本澡堂猥褻男子被捕 疑性侵未遂

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「海角七號」中孝介驚爆性侵未遂。（圖／寬寬整合行銷提供）
「海角七號」中孝介驚爆性侵未遂。（圖／寬寬整合行銷提供）

曾演出台灣電影「海角七號」的44歲日本歌手中孝介，驚傳在日本被逮捕，原因是疑似在公共澡堂對陌生男性施加性暴力。

根據日媒報導，當天凌晨2點左右，中孝介在東京的一家公共澡堂浴場，發現一名20幾歲的男子正坐在澡堂內的椅子上睡覺。沒想到中孝介控制不住情緒涉嫌猥褻，並出現想性侵對方的舉動。該名男子驚醒後反抗，立刻請澡堂的工作人員報警，隨後警方到場，將中孝介以涉嫌性侵未遂罪逮捕，目前犯案動機和過程仍待釐清。

而中孝介的經紀公司在事件發生後，也公開發出聲明表示：「首先向受到影響的各位表示最誠摯的歉意，我們至今無法聯繫到本人，我們正在確認事實，一旦確認，將盡快告知大家，還請大家諒解。」

中孝介2008年於「海角七號」中飾演老師，也因此在台灣打開知名度，曾受邀到墾丁演唱一度活躍於台、日兩地。他也受邀為李安電影「色，戒」演唱日文版主題曲，同時出席金馬頒獎典禮，更曾在台北舉辦過演唱會。

另外，中孝介在去年3月高雄櫻花季時，也與「海角七號」劇組相隔16年驚喜同台，和田中千繪、范逸臣、馬念先合唱神曲「國境之南」，當時他特別感謝台灣觀眾的支持和鼓勵。

日本

上一則

虞書欣泰國遇強震報平安 港歌手嚇到手發抖

下一則

揭假吃苦衷 「還珠格格」爾康爆拍戲曾吃蟑螂饅頭

延伸閱讀

伊斯坦堡市長被捕掀示威 魯比歐：美方關切土耳其局勢

伊斯坦堡市長被捕掀示威 魯比歐：美方關切土耳其局勢
「海角七號」男星驚爆性侵未遂 日本澡堂硬上男客被捕

「海角七號」男星驚爆性侵未遂 日本澡堂硬上男客被捕
涉謀囚禁性侵酒醉女同事 3郵局員工被訴 含1華裔

涉謀囚禁性侵酒醉女同事 3郵局員工被訴 含1華裔
曼哈頓三郵局員工試圖囚禁性侵醉酒同事 華人涉案被起訴

曼哈頓三郵局員工試圖囚禁性侵醉酒同事 華人涉案被起訴

熱門新聞

黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

2025-03-24 22:26
洪堯(左)推著嬰兒車與老婆吳謹言(中)從醫院走出來。(摘自吃瓜少女張小寒微博)

吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　

2025-03-26 22:13
劉詩詩出席珠寶活動，美出新高度。(摘自劉詩詩工作室微博)

劉詩詩不甩婚變 大秀23寸螞蟻纖腰「美出新高度」

2025-03-26 21:09
吳謹言據傳有「十幾個劇本在排隊」。(取材自微博)

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

2025-03-23 07:00
迪士尼真人版「白雪公主」電影21日在加州洛杉磯首映。(路透)

立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」

2025-03-21 21:06
川普前兒媳凡妮莎．川普（Vanessa Trump）。路透

接連拿下小川普和老虎伍茲「凡妮莎」有何魅力？

2025-03-24 14:41

超人氣

更多 >
已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕
入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險
37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？
不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩
馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊

馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊