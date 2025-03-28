「想抱著你睡」…對話截圖曝光 金秀賢疑色誘未成年金賽綸

金秀賢事發至今依舊神隱。(取材自Instagram)

南韓 已故女星金賽綸 的遺屬難忍謠言，由委任律師開記者會，以2016年的對話截圖證明金秀賢 在金賽綸未成年時期就交往，甚至疑似要求和金賽綸發生踰矩之事；遺屬也公開金賽綸遭金秀賢追債、避不見面，身心大受影響而割腕自殘的血腥照片。

對話截圖中，金秀賢提到「想抱著你睡」、「親親我」，當時金賽綸才國三；另外金秀賢還問「會不會花上1年」、「3年」、「1年太久？6個月？」而金賽綸回：「我想做的時候就做，沒有那種規定啦！」律師認為這段訊息透露2人已發展到成人關係。

除了調情，律師也公布金賽綸2022年酒駕出事後她與朋友的對話，當時她的經紀公司、也就是金秀賢和表哥合開的「Gold Medalist」幫支付了賠償金7億韓元，事後要求金賽綸還錢，並寄出存證信函，這讓金賽綸非常害怕、痛苦，她對朋友傾訴「這不就是叫我去死嗎」。

律師質疑賠償金應為公司與藝人按比例共同承擔，金賽綸曾表示這根本就是被騙，並有被強迫簽約的語氣。並說金賽綸的朋友提到「你們交往了六年，應該五味雜陳吧」，這表示她與金秀賢的交往長達六年，朋友們也都知道這件事。

她收到存證信函後，曾向朋友求助說希望轉達給金秀賢，但金秀賢不僅沒有聯絡，反而又發來第二封存證信函，她寫了一封信想親手送到金秀賢手上並解開誤會，但這封信最後沒有成功送達，金賽綸失望之餘割腕自殘。