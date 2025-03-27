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觀影說劇╱男神遇上人氣歌姬 中島、milet甜出蜜

記者廖福生／綜合報導
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「我在平行時空戀上妳」透過高密度拍攝，成功創造最真實的愛情火花。（圖／甲上提供）
「我在平行時空戀上妳」透過高密度拍攝，成功創造最真實的愛情火花。（圖／甲上提供）

日本當紅男女神中島健人、milet合演2025年度話題愛情電影「我在平行時空戀上妳」，關於兩人在片場的火花，導演三木孝浩表示中島健人與milet都是進取心很強、工作相當認真的人，「作為表演者的態度也都很專業，彼此的波長應該滿接近的」。

為了要拍出讓觀眾感同身受的戀愛故事，中島健人與milet在開拍前就多次相約見面、排練，劇組更特別將戀愛與婚姻生活的片段安排在前期拍攝，讓兩人建立良好的情感基礎，並在45天內高密度拍攝，成功創造最真實的愛情火花，而兩人的敬業態度與工作熱忱，也迅速培養出絕佳默契，讓他們真的有如戀愛長跑的情侶一般充滿CP感。

導演三木孝浩透露，開鏡當天，便用蒙太奇手法拍攝他們在家中相處的情境，「我用半強制的試探手法，不給他們時間慢慢拉近距離，而是一開始就必須進入狀態，看他們能即興表演到什麼程度。沒想到他們很快就能自然地相處，看到兩人自在開心的互動，我更確定他們彼此非常契合。」

「我在平行時空戀上妳」是超人氣歌姬milet的第一部電影作品，便與當紅偶像男神中島健人共同主演，戲分吃重，她無比感謝對方在表演上給予許多協助，甚至直言自己被中島健人「拯救」，誇讚他是「非常紳士且溫柔的人，能夠敏銳地察覺對手的細微變化。」

milet補充說明：「當我調整台詞的語氣時，他也會給出不同的反應，而這樣的互動讓我們的表演充滿驚喜與變化，中島擔任我的對手演員真的救了我，讓我體會到演戲的樂趣，『陸』這個角色由他來演，真是太好了！」

日本

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