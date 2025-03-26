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細數台灣回憶 吃貨玄彬最愛小籠包

記者李姿瑩／綜合報導
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玄彬感謝台灣粉絲帶給他滿滿能量。(圖／麗彤生醫提供)
玄彬感謝台灣粉絲帶給他滿滿能量。(圖／麗彤生醫提供)

南韓男神玄彬日前到台為保健食品代言，42歲的他細數和台灣之間的回憶，雖然他平時重視飲食均衡，但提到台灣美食，玄彬還是難掩吃貨本色，眼睛發亮地一一點名他的口袋名單。

玄彬表示，他維持身材和外貌和方法沒有祕訣，全部都是靠運動加上飲食控制。只要沒有行程，他一定會安排健身、跑步，搭配健康飲食，維持出色的體能和體態。

他上次到台灣宣傳電影「哈爾濱」，因行程滿檔，沒辦法去夜市大快朵頤。說到印象深刻的台灣美食，玄彬毫不猶豫地回答「小籠包」，之前吃過後深得他心。而他心心念念的夜市其實是饒河夜市和士林夜市，傳聞中必吃的胡椒餅、大腸包小腸、蚵仔煎早就令他垂涎三尺。

玄彬感嘆，現在工作實在太忙，不只到台灣沒有多餘的空閒時間，先前一直想看「那些年，我們一起追的女孩」，但他好不容易才剛拍完新戲，所以還沒空好好欣賞，等之後有多一點個人時間，會再把看片進度補上。

說到上次造訪台北101，玄彬稱讚101真的非常宏偉且具有象徵性，設計也相當獨特。他也感謝台北101幫忙一起宣傳「哈爾濱」，讓他對這棟台北地標留下相當深刻的印象。

當然玄彬最感謝的還是台灣的粉絲們，他記得當時電影院周邊聚集了滿滿的人潮，讓他既感動又感謝。可惜因為行程安排，他沒辦法跟大家有太多互動，成為比較遺憾的部分。

玄彬 台北101 電影院

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