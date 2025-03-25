我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擺脫悲觀消費者信心數據 延續前日漲勢 美股收盤微揚

川普赦免杭特拜登前合夥人 曾提供不利拜登家證詞

玉澤演對尬木村拓哉 3聲道狂切換 脫口告白我愛你

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
玉澤演在「型男主廚三星夢巴黎篇」大秀語文能力，三聲道流利切換韓文、日文、法文。（采昌提供）
玉澤演在「型男主廚三星夢巴黎篇」大秀語文能力，三聲道流利切換韓文、日文、法文。（采昌提供）

木村拓哉領銜主演，遠赴巴黎取景，透過大銀幕打造最道地美食饗宴的日本話題電影「型男主廚三星夢：巴黎篇」，本片不僅集結日劇原班人馬熱血回歸，監製更看上韓團「2PM」成員玉澤演的直率個性，認為他與片中的甜點師性格相符，因此邀他首度演出日本電影，也讓本片可謂日韓男神夢幻聯動。

玉澤演一直是木村拓哉的粉絲，對於能有機會跟他搭擋共演，也讓玉澤演直呼超級緊張，但實際相處之後，卻一方面透露木村有「傲嬌感」，另方面也大讚他暖心舉動滿滿。尤其玉澤演還透露木村為了怕他受寒，特地為他購買保暖衣物，讓他忍不住告白木村：「我愛你！」值得一提的是，玉澤演還在片中流利切換韓文、日文與法文，其中他神速進步的日語能力，更是讓木村驚豔：「玉澤演主動走近我們，開始直接用日語交流，讓我們大吃一驚！」

對於能跟崇拜已久的木村拓哉共同演出，玉澤演也直呼超級緊張，並分享：「我第一次見到木村先生時，與其說是要一起演戲的演員，倒不如說是『天啊！真人就在我面前！』」由於行程關係，他與木村是直到開拍才初次見面，他也分享當時的情況：「木村前輩只簡單說了請多指教，就立刻開拍，所以讓我有點緊張。實際開拍後，他還會對我的台詞提出建議，例如：『這句話換成這句會更適合吧？』或是『試著說一次，如果感覺更自然的話就換掉吧。』」

因為不太熟悉而不知道該如何相處的反應，也讓玉澤演笑道：「這就是傳說中的傲嬌嗎？！」不過他也透露兩人熟悉之後，木村更因為擔心玉澤演拍攝受寒，而特地為他購買保暖衣物，暖心的舉動也讓玉澤演忍不住告白木村：「我愛你！」

木村拓哉 日本 日劇

上一則

連夜市名字都記得…玄彬難忘台灣這一味 曝口袋名單

延伸閱讀

法國龐畢度藝術中心「黑色巴黎」展150名非裔畫家作品

法國龐畢度藝術中心「黑色巴黎」展150名非裔畫家作品
要綠肺拒空汙 巴黎500街道擴大成徒步區 再取消1萬車位

要綠肺拒空汙 巴黎500街道擴大成徒步區 再取消1萬車位
擔憂全球貿易戰…日銀利率0.5%按兵不動 市場估5月升息

擔憂全球貿易戰…日銀利率0.5%按兵不動 市場估5月升息
巴黎老牌劇院遭移民占據數月淪難民營 警方強制驅離

巴黎老牌劇院遭移民占據數月淪難民營 警方強制驅離

熱門新聞

黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

2025-03-24 22:26
辛雲來的顏值遭到網友吐槽。(取材自微博)

「墨雨」同作者復仇劇開播… 男主被嫌古裝醜男 女主濾鏡開過頭

2025-03-19 22:35
「難哄」男女主角白敬亭、章若楠疑似「假戲真做」。(取材自微博)

傳「霜降」影片示愛？「難哄CP」白敬亭、章若楠再爆假戲真做

2025-03-17 21:30
吳謹言據傳有「十幾個劇本在排隊」。(取材自微博)

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

2025-03-23 07:00
迪士尼真人版「白雪公主」電影21日在加州洛杉磯首映。(路透)

立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」

2025-03-21 21:06
金賽綸(右)1月曾在社群上傳疑似婚紗照。圖／摘自IG

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

2025-03-19 08:54

超人氣

更多 >
黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的
家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」
綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普
洛縣警局、鑽石吧 春秋季合辦4場警民座談

洛縣警局、鑽石吧 春秋季合辦4場警民座談
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人