玉澤演對尬木村拓哉 3聲道狂切換 脫口告白我愛你

玉澤演在「型男主廚三星夢巴黎篇」大秀語文能力，三聲道流利切換韓文、日文、法文。（采昌提供）

由木村拓哉 領銜主演，遠赴巴黎取景，透過大銀幕打造最道地美食饗宴的日本 話題電影「型男主廚三星夢：巴黎篇」，本片不僅集結日劇 原班人馬熱血回歸，監製更看上韓團「2PM」成員玉澤演的直率個性，認為他與片中的甜點師性格相符，因此邀他首度演出日本電影，也讓本片可謂日韓男神夢幻聯動。

玉澤演一直是木村拓哉的粉絲，對於能有機會跟他搭擋共演，也讓玉澤演直呼超級緊張，但實際相處之後，卻一方面透露木村有「傲嬌感」，另方面也大讚他暖心舉動滿滿。尤其玉澤演還透露木村為了怕他受寒，特地為他購買保暖衣物，讓他忍不住告白木村：「我愛你！」值得一提的是，玉澤演還在片中流利切換韓文、日文與法文，其中他神速進步的日語能力，更是讓木村驚豔：「玉澤演主動走近我們，開始直接用日語交流，讓我們大吃一驚！」

對於能跟崇拜已久的木村拓哉共同演出，玉澤演也直呼超級緊張，並分享：「我第一次見到木村先生時，與其說是要一起演戲的演員，倒不如說是『天啊！真人就在我面前！』」由於行程關係，他與木村是直到開拍才初次見面，他也分享當時的情況：「木村前輩只簡單說了請多指教，就立刻開拍，所以讓我有點緊張。實際開拍後，他還會對我的台詞提出建議，例如：『這句話換成這句會更適合吧？』或是『試著說一次，如果感覺更自然的話就換掉吧。』」

因為不太熟悉而不知道該如何相處的反應，也讓玉澤演笑道：「這就是傳說中的傲嬌嗎？！」不過他也透露兩人熟悉之後，木村更因為擔心玉澤演拍攝受寒，而特地為他購買保暖衣物，暖心的舉動也讓玉澤演忍不住告白木村：「我愛你！」