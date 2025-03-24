我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡3處爆野火、2地控制率0% 南卡宣布緊急狀態

參議員：「川習會」雙方都有意願 但尚無具體日期

柳演錫化身「白司彥」登台 寵粉重現經典台詞

記者李姿瑩／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
柳演錫暢談拍戲心情。（圖／瑞田文創提供）
柳演錫暢談拍戲心情。（圖／瑞田文創提供）

以「現在撥打的電話」演藝事業再攀高峰的韓星柳演錫，出道21年首次赴台舉辦粉絲見面會，可惜的是，他在赴台前被爆出稅務問題，原本安排的訪問宣傳行程全部取消，活動也不開放媒體拍攝。

柳演錫公司雖然已經澄清他都有誠實報稅，但在諸多顧慮下，只能讓他此行盡量低調。不過台灣粉絲對柳演錫的愛不打折，光是看到他化身「現在撥打的電話」男主角白司彥現身，全場上千女粉瞬間融化。柳演錫也親自演唱「See The Light」等劇中歌曲，讓粉絲沉浸在追劇的回憶中。

柳演錫看到台下座無虛席的粉絲們，心情非常開心，他一開口就用中文說：「大家好，我是柳演錫，很高興見到你們。」隨後他也補充說：「好像很久不見大家了，本來還有些擔心會坐不滿，但看到大家把整個場地都坐滿滿的，我也很期待今天的見面會。」

「現在撥打的電話」同劇演員們特地錄製影片，為首次開個人見面會的「白司彥發言人」加油應援，柳演錫又驚又喜，直呼：「能透過影片的方式見面，真的很開心！」

聊到「白司彥」這個角色對自己的意義時，柳演錫感性的說：「因為他讓我有機會到海外和大家見面，對我來說是非常感謝的存在。」而他在劇中深情守護女主角「熙珠」的形象備受喜愛，他自曝「與熙珠的第一場吻戲」讓他印象最為深刻，他還在台上深情重現經典告白台詞「告訴我，要如何才能不愛你」，再次讓粉絲情緒沸騰。

如果說對白司彥而言最想守護的人是熙珠的話，那對柳演錫來說最想守護的則是「和粉絲們一起的時光」。他提到未來如果有機會到台灣拍攝VLOG，最想去逛夜市、大吃美食，「很想挑戰大腸麵線和牛肉麵，然後我也很喜歡黑糖珍珠奶茶」。

因為演出經驗豐富，柳演錫也有「演技富翁」的封號，當主持人問到拍什麼戲最有自信時，柳演錫笑說：「我想應該是『手術戲』啦！因為我真的演太多次醫生了。」粉絲們最後也準備了寫著「永遠挺柳演錫」的告白手幅，希望下次柳演錫盡快再到台灣和大家見面。

柳演錫深情獻唱。（圖／瑞田文創提供）
柳演錫深情獻唱。（圖／瑞田文創提供）

報稅

上一則

港女星張嘴滿舌苔？網：苦了吻戲男星

下一則

郭敬明新劇片場失火 鞠婧禕摀口鼻驚逃 畫面曝光嚇壞網

延伸閱讀

拍打戲得知對手演員是「假鼻子」…趙麗穎改打下巴 被讚「太暖心」

拍打戲得知對手演員是「假鼻子」…趙麗穎改打下巴 被讚「太暖心」
王子邱勝翊組新團 與親弟邱宇辰「出道即解散」

王子邱勝翊組新團 與親弟邱宇辰「出道即解散」
「月光騎士」奧斯卡伊薩克化身耶穌 大展另類幽默感

「月光騎士」奧斯卡伊薩克化身耶穌 大展另類幽默感
韓星連陷逃漏稅風波 凍齡男神李準基被追討9億韓元

韓星連陷逃漏稅風波 凍齡男神李準基被追討9億韓元

熱門新聞

黃楊鈿甜和大10歲的董思成在「五福臨門」中是一對。(取材自微博)

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

2025-03-16 21:31
「難哄」男女主角白敬亭、章若楠疑似「假戲真做」。(取材自微博)

傳「霜降」影片示愛？「難哄CP」白敬亭、章若楠再爆假戲真做

2025-03-17 21:30
辛雲來的顏值遭到網友吐槽。(取材自微博)

「墨雨」同作者復仇劇開播… 男主被嫌古裝醜男 女主濾鏡開過頭

2025-03-19 22:35
吳謹言（後中）與洪堯（前）出席朋友聚會。（取材自微博）

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

2025-03-14 18:58
迪士尼真人版「白雪公主」電影21日在加州洛杉磯首映。(路透)

立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」

2025-03-21 21:06
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53

超人氣

更多 >
吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊
好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」

好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」
訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯

訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯
弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵
CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報

CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報