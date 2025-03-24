柳演錫化身「白司彥」登台 寵粉重現經典台詞

柳演錫暢談拍戲心情。（圖／瑞田文創提供）

以「現在撥打的電話」演藝事業再攀高峰的韓星柳演錫，出道21年首次赴台舉辦粉絲見面會，可惜的是，他在赴台前被爆出稅務問題，原本安排的訪問宣傳行程全部取消，活動也不開放媒體拍攝。

柳演錫公司雖然已經澄清他都有誠實報稅 ，但在諸多顧慮下，只能讓他此行盡量低調。不過台灣粉絲對柳演錫的愛不打折，光是看到他化身「現在撥打的電話」男主角白司彥現身，全場上千女粉瞬間融化。柳演錫也親自演唱「See The Light」等劇中歌曲，讓粉絲沉浸在追劇的回憶中。

柳演錫看到台下座無虛席的粉絲們，心情非常開心，他一開口就用中文說：「大家好，我是柳演錫，很高興見到你們。」隨後他也補充說：「好像很久不見大家了，本來還有些擔心會坐不滿，但看到大家把整個場地都坐滿滿的，我也很期待今天的見面會。」

「現在撥打的電話」同劇演員們特地錄製影片，為首次開個人見面會的「白司彥發言人」加油應援，柳演錫又驚又喜，直呼：「能透過影片的方式見面，真的很開心！」

聊到「白司彥」這個角色對自己的意義時，柳演錫感性的說：「因為他讓我有機會到海外和大家見面，對我來說是非常感謝的存在。」而他在劇中深情守護女主角「熙珠」的形象備受喜愛，他自曝「與熙珠的第一場吻戲」讓他印象最為深刻，他還在台上深情重現經典告白台詞「告訴我，要如何才能不愛你」，再次讓粉絲情緒沸騰。

如果說對白司彥而言最想守護的人是熙珠的話，那對柳演錫來說最想守護的則是「和粉絲們一起的時光」。他提到未來如果有機會到台灣拍攝VLOG，最想去逛夜市、大吃美食，「很想挑戰大腸麵線和牛肉麵，然後我也很喜歡黑糖珍珠奶茶」。