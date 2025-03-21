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33歲前田敦子認老了 對話小12歲「辣妹」有代溝

記者陳穎／綜合報導
前田敦子難得接演「辣妹刺客3：假期殺機」動作類型電影。(圖／網銀國際影視提供)
前田敦子難得接演「辣妹刺客3：假期殺機」動作類型電影。(圖／網銀國際影視提供)

日本女星高石明鈴在動作片「辣妹刺客3：假期殺機」(Baby Assassins: Nice Days)中，再度化身美少女殺手，除了動作場面，她和前田敦子的唇槍舌戰也是一大看點。首映會上，21歲的高石明鈴回憶：「我喜歡前田小姐生氣時的說話方式，被她怒斥反而覺得很開心。」33歲的前田敦子則笑說：「她說話完全是當代年輕人的風格，讓我深刻體會到『啊，我已經是30多歲的人了』。」坦言兩人對話有代溝，逗笑全場。

前田敦子難得接演動作類型電影，她對導演阪元裕吾的思維世界充滿好奇，「能遇到這樣有趣的導演，並有機會加入『辣妹刺客3』這個強大團隊，讓我既興奮又緊張，同時也受到很大的刺激和啟發。入鹿美波是一個非常有挑戰性的角色，在這部作品中，每位演員的個性都十分鮮明，我一邊享受著演員之間的化學反應，一邊調整節奏，與他們成為真正的伙伴，每天都像是一場戰鬥。」

此外，主演之一的伊澤彩織為特技演員出身，曾在日本多部票房鉅作「王者天下」、「神劍闖江湖：The Beginning」擔任替身，和山崎賢人、佐藤健等許多大咖交手過，也難怪高石明鈴自信滿滿地說：「和伊澤小姐在一起時，我們常說『我們是一體的』，就像千里和真尋的關係一樣，這正是這部新作的重點。」伊澤彩織則說：「只要我們在一起，我們什麼都願意做。我很緊張，但最後我意識到，有明鈴在我身邊，我們是最強的。」兩人給彼此滿滿信任感。

池松壯亮也在片中飾演殺手「冬村楓」，本身就是導演和系列電影粉絲的他笑說：「聽說要拍第三部，我心想『太好了』，然後才反應過來原來導演是在對我提出邀請。」尤其池松壯亮和伊澤彩織在片中展開生死鬥的場景，讓觀眾看得血脈賁張。

伊澤彩織分享：「這是我人生中打得最激烈的一次。那種感覺就像被扔進異世界。現在要我再來一次的話，根本不可能完成。」池松壯亮也對伊澤彩織表達敬意，「伊澤小姐實在太出色了，如果不超越平常的自己，就無法與她抗衡。是伊澤小姐帶領著我，讓我的角色變得更有力量。」

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