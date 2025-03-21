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金秀賢爭議太大害節目停播後 GD發文：殘酷的世界

記者梅衍儂／即時報導
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GD復出主持的綜藝節目「Good Day」因來賓金秀賢爆發醜聞而暫停播出一周。(圖／iQIYI愛奇藝國際版提供)
GD復出主持的綜藝節目「Good Day」因來賓金秀賢爆發醜聞而暫停播出一周。(圖／iQIYI愛奇藝國際版提供)

南韓男星金秀賢因陷入爭議，代言一個一個掉，他參與的節目「Good Day」更是宣布停播，而該這目主持人G-Dragon（GD）在Instagram小帳限時動態分享一張綜藝節目截圖，字幕寫著「清醒點，在這殘酷的世界」，相當耐人尋味。

金秀賢因與已故女演員金賽綸的戀情爭議而形象大傷，不少網友揚言抵制他代言的產品、節目，日前MBC節目「Good Day」製作單位表示會剪掉金秀賢的畫面，但由於已錄製的內容中，金秀賢出現的鏡頭太多，剪接相當困難。

MBC表示金秀賢的爭議持續發酵，可能傷害節目的宗旨以及其他主持人、來賓和觀眾，20日宣布為了重新調整內容，將暫停播出一周，原訂23日播出的第6集改由「我獨自生活特別篇」代打。

GD身為節目製作人，他20日在Instagram小帳限動po出2012年MBC「無限挑戰」的特別談話環節「行秀」中，HAHA的搞笑畫面截圖，字幕內容寫著：「清醒點，在這個殘酷的世界。」他因金秀賢而受到無妄之災，內心恐怕也相當不好受。

GD在Instagram小帳貼出綜藝節目截圖，疑似抒發心情。(取材自Instag...
GD在Instagram小帳貼出綜藝節目截圖，疑似抒發心情。(取材自Instagram)

金秀賢 金賽綸 南韓

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