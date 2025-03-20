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醜聞纏身仍出席？「金秀賢參加台灣櫻花季」登熱搜

娛樂新聞組╱綜合報導
金秀賢傳出仍將按計畫赴台參加見面會。（取材自Instagram）
金秀賢傳出仍將按計畫赴台參加見面會。（取材自Instagram）

韓星金秀賢因與已故女星金賽綸的戀愛、私照被曝光，形象難挽回，各個代言和他劃清界線。他原先預計本月30日參加「高雄櫻花季」活動，主辦單位保持一貫態度，強調：「計畫不變，照常進行。」有網友則挖出他上個月的宣傳影片。

金秀賢先前曾替櫻花節拍攝宣傳短片，影片中他親切地與台灣的粉絲們宣傳這次的活動，還用中文與粉絲們喊話：「到時見」。但近來金秀賢的爭議不斷，有網友也在影片下方留言：「你們乾脆連黃子佼一起邀來參加啊」、「他還敢來嗎？」、「需要換人嗎翻車了」，但也有網友向主辦單位喊話，稱自己為了這次活動已經訂好飯店、高鐵票，若到時取消會要求退票賠償。此外，也有網友在底下留言區降價讓票。

櫻花季主辦單位寬寬整合行銷有限公司回應各家媒體，強調：「計畫不變，照常進行。」此舉也引來南韓媒體關注。

據「鏡週刊」報導指出，金秀賢這次來台的活動，光是見面會的酬勞就有40萬美元，而若是取消這次來台行程，恐將遭超商求償新台幣近三千萬元（約90.9萬美元）；而原先金秀賢與7-11超商的聯名活動已經低調延期，後續走向引發關注。

金秀賢30日就要赴台參加高雄櫻花季的活動，不僅南韓網友疑惑，大陸網友也一頭霧水：「真的會有人去看他嗎」、「真的會變成好戲」。

「金秀賢參加台灣櫻花季」更衝到熱搜榜上，不少大陸網友直言：「臉皮厚才有辦法出來」、「他其實又沒有錯，為何不能正常活動」。南韓網友則表示：「完全不該給他機會」、「應該要好好反省」、「台灣包容性好強」、「他值得這麼多人愛他嗎」。

金秀賢 南韓 金賽綸

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