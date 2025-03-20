金賽綸錄音檔曝光？遭爆祕婚墮胎 網提質疑

金賽綸1月曾在社群上傳疑似婚紗照。（取材自Instagram）

已故南韓女星金賽綸 和金秀賢 的戀情糾紛出現急轉彎！YouTube 頻道 「娛樂總統李鎮浩」爆料，金賽綸的家屬隱瞞真相，就是她曾經結婚，甚至墮胎。

不過有網友針對音檔進行音頻波形分析，發現金賽綸的語句之間有頻繁剪接的痕跡，讓這份音檔的可靠性受到質疑，很可能是抹黑。許多南韓網友湧入李鎮浩YouTube頻道留言，表達對爆料不滿，「真是痛心，一個已經過世的人還遭受這樣的虐待」、「好可憐啊，這孩子死了也不得安息啊」。

根據韓媒「tvreport」報導，李鎮浩連日被金賽綸家屬指控逼死她，他表示受不了不實指控，「我想糾正錯誤的事實關係。我要揭露的是家屬隱瞞的真相——那就是金賽綸的婚姻事實」。

金賽綸今年1月在社群突po出多張看似婚紗攝影的照片，並配文寫著 「Marry（結婚）」，當時她的團隊回應稱：「這只是與朋友拍攝的照片，結婚傳聞並非事實。」

李鎮浩稱「經過確認，她確實結婚了」， 並補充道：「逼不得已，我將公開金賽綸的錄音。」錄音是經紀公司人員A先生與金賽綸的對話，金賽綸坦承：「不是我上傳的，是男朋友上傳的。」A回：「妳必須跟我說清楚，記者一直打電話問。」

A進一步追問：「跟聖誕節時見過的那個人不是同一個人，怎麼會突然結婚？妳確定結婚了？」金賽綸回：「我本來和前男友分手了，還告訴他我有了新的男朋友。但後來，和現任男友也分手了，本來不打算結婚，但懷孕了。」

A反問：「妳懷孕了？」金賽綸回：「我已經把孩子拿掉了。他用孩子威脅我，才讓我答應結婚。」錄音中她還透露，這位現任男友是透過熟人介紹認識的，是在大企業工作的上班族。

錄音中，金賽綸還談到了自己不用KakaoTalk的原因：「男朋友掌控著我的KakaoTalk和Instagram 帳號，我什麼都做不了，只能使用Telegram和簡訊。」她也解釋照片會上傳的原因：「他不理解為什麼要隱瞞婚事，我們大吵一架，最後才會上傳那張照片。」

她還補充道：「我也沒想到會和這種人結婚。」A問：「妳父母知道這件事嗎？他們同意了嗎？」

她沒有正面回答。她形容男友：「外表看起來很正常，但喝酒後會變得不太一樣……。」

而YouTube頻道「橫豎研究所」 先前主張：「據家屬所言，金秀賢曾要求金賽綸更換手機、刪除KakaoTalk，並僅使用Telegram聯繫。」對此，李鎮浩也反駁：「家屬如今大肆批評4年前的男友金秀賢，事實上，金賽綸當時與另一名男性結婚，並過著新婚生活。」並指家屬把金賽綸手機資料都交給「橫豎研究所」，代表其實「橫豎」知道金賽綸結婚這件事。

李鎮浩也回應家屬「李鎮浩的影片導致金賽綸選擇極端行為」的指控，他表示：「經過查證，（影片釋出）當時金賽綸其實正在美國，與她的丈夫在一起。」