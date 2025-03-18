金秀賢不認 金賽綸手機將「送數位鑑識」找回對話紀錄

已故女星金賽綸的手機可能被拿去數位鑑識。(取材自nocutnews)

韓星金秀賢 因與已故女星金賽綸 的戀情風暴，隱私逐漸被公諸於世，18日自媒體「橫豎研究所」在金賽綸遺屬的同意下，公開一段「家中約會」的影片，雖然金秀賢的臉未出現在畫面中，但聲音十分相似，外界多認定就是他。而金賽綸遺屬的委任律師19日更表示，不排斥將金賽綸的手機拿去數位鑑識，以恢復被刪掉的對話記錄。

金秀賢之前聲明稱「從未去過金賽綸住處」，但18日的影片一公布，輿論仍是一面倒，認為拍攝者的聲音就是金秀賢本人，而「橫豎研究所」聲稱手中有金秀賢露臉的影片；不僅如此，「橫豎研究所」也公開金賽綸於2018年8月13日至14日深夜發送給金秀賢的訊息，當時未成年的金賽綸訊息寫著「你就這樣刪掉KakaoTalk嗎」、「這是電話，接一下」等訊息。

而遺屬表示，若有必要，將對金賽綸生前使用的手機等設備進行數位鑑識，以恢復KakaoTalk、Telegram等聊天記錄，委任律師接受韓媒「CBS NoCut」訪問表示：「在警方調查階段，若要證明金賽綸未成年與金秀賢交往的事實，有可能會對她的手機進行數位鑑識，並恢復KakaoTalk、Telegram的對話紀錄等，這些資料可能不會向媒體公開，而是直接提交給警方。不過，如果現有的日記等證據足以證明事實，則可能不會進行數位鑑識。」