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金秀賢演藝事業空前危機 害慘新戲「天價賠償金曝光」

記者李姿瑩／即時報導
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金秀賢的新劇原本預計4月播出。圖／摘自官方IG
金秀賢的新劇原本預計4月播出。圖／摘自官方IG

金秀賢因為被踢爆和未成年時期的金賽綸交往，種種劣跡讓他形象重挫。17日綜藝節目「Good Day」製作單位發出聲明，將盡可能地刪光金秀賢的鏡頭。金秀賢演藝事業陷入空前危機，他主演Disney+的新劇「山寨人生」如果因此無法播出，最高可能向他求償1800億元韓幣（約1.24億美元）。

Disney+的新劇「山寨人生」原訂4月上架，但現在進退兩難，贊助商們見製作單位給不出開播記者會的時間，紛紛急得跳腳。外界推測金秀賢拒絕認錯，可能就是和天價賠償金有關。

金賽綸父母要替她討回公道，昨委託律師和「橫豎研究所」公開提告，要亂帶風向抹黑金賽綸的YouTuber 李鎮浩付出代價，同時痛批金秀賢方謊話連篇，明明寄了2次存證信函給金賽綸要她還錢，根本不是單純走形式。

家屬整理金賽綸遺物時發現，金秀賢公司警告金賽綸，不要再聯絡公司藝人，也不准再公開任何照片，否則大家法院見。公司還要她賠償帶給「淚之女王」的損失，但金賽綸獨自吞忍沒有告訴家人。

金賽綸代表方也向金秀賢喊話，希望他承認和就讀國二的金賽綸交往，還給金賽綸一個公道。

金秀賢的新劇原本預計4月播出。圖／摘自官方IG
金秀賢的新劇原本預計4月播出。圖／摘自官方IG

金賽綸 金秀賢 Disney

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