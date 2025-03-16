全智賢12年前就看清金秀賢？ 網讚：根本先知

全智賢(左)12年前就揚言拒絕再與金秀賢合作。（取材自豆瓣電影）

南韓 男神金秀賢 人設大翻車，形象一落千丈，有網友陸續翻出他的黑歷史。全智賢12年前拒絕再與金秀賢合作的新聞，現在被讚是「人間清醒」、「根本先知」；還有網友挖出金秀賢曾透露自己最喜歡的電影是南韓名導朴贊郁「復仇三部曲」中的「原罪犯」，但該片是男主角與親生女兒發生不倫戀，也被網友放大檢視。

綜合香港01等媒體報導，金秀賢2013年憑「來自星星的你」中的「都敏俊」暴紅，他和全智賢更被封為最佳螢幕情侶，但當年卻傳兩人私下不合。在一次公開宣傳活動上，先入座的金秀賢示意全智賢可以坐他旁邊，全智賢完全無視他，直接走到另一邊入座。當時主持人問全智賢兩人劇中甜蜜戲份時，表情非常僵硬，在活動中也幾乎不和金秀賢對視，態度冷淡，全智賢還開玩笑說出：「這可能是最後一次和金秀賢合作」。

當年許多人批評全智賢耍大牌，但如今金秀賢人設崩塌，網友直呼「果然只有接觸過、合作過的人，才有對人品素質的發言權」，紛紛稱讚全智賢「人間清醒」、「根本是先知」、「欣賞全智賢給的白眼啊，優雅有力」、「全姐就是霸氣」。

還有網友挖出金秀賢曾突然衝上前擁抱同樣是童星出身的金裕貞，女生當時年僅12、13歲。而金秀賢2021年時曾透露自己最喜歡的電影是「原罪犯」，還因為實在太喜歡狂刷了17次，台詞倒背如流，最喜歡結尾旁白部分。不過，因為他現在的爭議，被網友放大檢視，主要是因為該片結局揭曉後才知道是男主角與親生女兒發生不倫戀。