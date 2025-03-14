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金秀賢軍中情書「驚人反轉」？ 聲明漏洞被網友打臉

記者梅衍儂／即時報導
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金秀賢形象重創。(摘自日刊sports)
金秀賢形象重創。(摘自日刊sports)

韓星金秀賢的經紀公司「Gold Medalist」今天緊急發聲明認了他與已故女星金賽綸的戀情，強調雙方交往時女方已經成年，也解釋了金秀賢在當兵時寫給金賽綸的信件並非情書，信中對金賽綸的愛稱「SeroNero」則是她2016年就在社群上使用的暱稱，否認是金秀賢對金賽綸的專屬稱呼。

回顧12日金秀賢被揭露的軍中情書，內容寫到：「啊，該說什麼好呢？就是想知道這到底是一個怎樣的機會，或者是怎樣的命運降臨到了我身上……就連這樣的話都不想對我說嗎？看到你的臉，但不知道你的心情如何。如果這讓你覺得有壓力，那就算了。我唯一能說的，就是很想念你。

無論如何，這是個不錯的周末，寫寫字也是一種方式。要是轉業的話，就得復習以前的工作，也可能要去日本或者遠赴北歐旅行。這裡的孩子們看起來都很疲憊，讓我也在想是不是該去學校進修或者留學一下呢？啊，對了，你現在還在上學嗎？

可是，退役的時間到底是什麼時候呢？回頭一看，已經過了8個月，離退役還有一年多啊。哈哈哈。所以，今後也請多多關照……請多多指教。」

「Gold Medalist」聲明中，認了金秀賢和金賽綸曾經交往，但時間點是在2019年的夏天到2020年的秋天，前後只有1年，且當時金賽綸已經成年。至於軍中書信，聲明中表示「金秀賢先生在服兵役期間，會定期寫信與親友分享軍旅生活，信件中的『想念』等表達，僅為軍人與熟識親友之間的日常問候」。

聲明指出金賽綸2016年在SNS上公開使用的暱稱，被「橫豎研究所」扭曲成2人私下的特殊愛稱，藉此誤導大眾。不過，這些說法大部分網友並不埋單，認為聲明「把大家當傻子」、「誰會寫給親友說我想你」。

金賽綸 金秀賢

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