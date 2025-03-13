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罵名坐實？金秀賢再爆祕戀照 品牌紛撤代言

記者梅衍儂／綜合報導
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金秀賢被爆與已故女星金賽綸戀情、金錢糾紛，已有品牌發出聲明切割。(本報資料照片)
金秀賢被爆與已故女星金賽綸戀情、金錢糾紛，已有品牌發出聲明切割。(本報資料照片)

韓星金秀賢連日被爆與已故女星金賽綸戀情、金錢糾紛，最致命的一點是交往時女方才15歲，他的經紀公司雖否認並稱將採取法律行動，但輿論延燒，已有品牌發出聲明切割，韓準確度極高的狗仔媒體「Dispatch」（簡稱D社）更是加入戰局，直指戀情為真，金秀賢坐實罵名。

金秀賢和金賽綸的情感糾葛因自媒體「橫豎研究所」爆料浮上檯面，但該媒體評價兩極，起先各界都在觀望，然而2人親密照陸續流出，金秀賢一方從強硬否認到簡短的「立場未變」，風向逐漸清晰，當第3張私照曝光，加上D社出手，稱「透過多種管道確認了2人的關係」，還有知情人士透露「因為金賽綸的年齡問題，戀情絕對無法公開承認」。

金秀賢（左）和金賽綸私照再曝光。（視頻截圖）
金秀賢（左）和金賽綸私照再曝光。（視頻截圖）

金賽綸的死因眾說紛紜，除了情緒疾病，債務也是關鍵，金秀賢與表哥合開的經紀公司幫金賽綸還了酒駕肇事的7億韓元（約48.3萬美元）賠償，但之後寄出存證信函要金賽綸還錢，她苦苦哀求昔日愛人高抬貴手，但最終無果。「Dispatch」詢問此事，經紀公司Gold Medalist承認幫金賽綸還錢，但沒有要她馬上還，寄存證信函只是走個程序，「等她有收入或經濟寬裕後再償還」。

D社認為公司明知她無力償還，還寄存證信函刺激她，且金賽綸並非毫無作為，她賣車、變賣資產，付了超過2億韓元（約13.79萬美元）賠償金。

金賽綸去世當天，D社前往她的住處，鄰居透露：「她經常在樓梯間哭泣，覺得她很可憐，我安慰她，感覺她面臨很多困難，我也曾經聽她訴苦。」更說：「她手腕周圍有傷痕，當時就覺得這個年輕女孩過得很辛苦。」

金秀賢手握多項代言，彩妝品牌「Dinto」開第一槍，全面暫停與金秀賢合作；K2南韓戶外品牌官網和社群已撤掉金秀賢廣告照。他正在拍攝的Disney+新劇「山寨人生」正常進行。

中央社引述韓媒報導，金秀賢目前身上的代言包括大型超市Homeplus、新韓銀行、連鎖烘焙店TOUS les JOURS、化妝品牌Dinto、服飾品牌EiDER、家電品牌CUCKOO、餐飲品牌Shabu All Day，以及高奢品牌PRADA、Jo Malone等。

其中Dinto已暫停所有與代言人相關的所有活動，Shabu All Day、EiDER、Homeplus也都已經撤掉相關網站上金秀賢的照片。甚至連10年前曾與金秀賢合作過的濟州航空，也被媒體發現已悄悄將金秀賢當時拍的廣告轉為非公開。

金秀賢參演的Disney+戲劇「山寨人生」劇組則表示拍攝工作仍在進行，未提及是否更換演員。朝鮮日報報導，對於媒體報導下月將舉行第一季製作發表會的消息，相關人員表示尚未定案。

金秀賢 金賽綸 Disney

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