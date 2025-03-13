金賽綸爆生前遭索賠7億韓元 無力償還「下跪道歉」求原諒

金賽綸因酒駕無法翻身。(取材自Instagram)

南韓韓已故女星金賽綸 和金秀賢 的戀情與金錢糾紛越演越烈，更多細節也被扒出，金賽綸2022年酒駕肇事，她的經紀公司Gold Medalist為她支付與Netflix 的違約金7億韓元（約48萬美元），而這筆款項其實原本是70億韓元，金賽綸下跪懇求才減免到7億。

Gold Medalist是金秀賢和表哥一起開的經紀公司，根據自媒體「橫豎研究所」以及「體育京鄉」等多家韓媒報導，金賽綸當初被金秀賢說服簽到自己旗下，後來金賽綸酒駕出事，公司幫她賠了7億，這筆錢不是酒駕釀成公共財物的賠償，而是違約金。

據「韓國經濟」報導，金賽綸原本要拍攝Netflix原創劇「獵犬」，出事後她親自前往製作公司Studio N，對方要求賠70億，金賽綸跪地道歉，最終雙方達成協議，將賠償金額降至7億韓元。

金賽綸還需支付因違約而產生的廣告賠償金，這些賠償她主要靠賣車和變賣股票，而7億韓元的賠償金她實在無力償還，最終由金秀賢及其經紀公司Gold Medalist代為支付。