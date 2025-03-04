近藤真彥首次台灣開唱 找粉絲當翻譯

近藤真彥(左)、野村義男首次在台灣開唱。(圖／重星音樂娛樂提供)

日本 偶像始祖近藤真彥與好友野村義男出道45年，首度在台灣舉辦演唱會，兩人上周末一連兩天演出，還特別挑選會說中文的粉絲幫忙翻譯，並現學現賣用中文說「我愛台灣」，並承諾「下次也會在台灣舉辦歌迷聚會」。

台灣是近藤真彥和野村義男2025年巡迴演出的最後一站，他們還為此重新調整歌單。除了期待已久的台灣粉絲外，也吸引不少日本、香港 等地粉絲到台，甚至有粉絲腳傷骨折仍堅持到場，台灣知名樂團四分衛也來朝聖。

近藤真彥22年前訪台為朋友的飾品店站台時，曾承諾要在台灣開演唱會，如今終於實現諾言，帶著跟日本開唱相同規格，高達12人的LIVE BAND到台。野村義男現場大秀「大家好」、「見到你很高興」、「我們一起去吃飯好嗎？」等中文，讓近藤直誇他好厲害。

為免現場有粉絲聽不懂日文，兩天的演唱會都特別情商台下的粉絲充當翻譯。近藤真彥為了感謝台灣粉絲熱心幫忙，還特別送上他的簽名毛巾，讓粉絲非常感動。

近藤真彥整場演出包含安可曲共唱了23首經典作品，包括台灣最熟悉的「夕陽之歌」（夕焼けの歌），也就是李翊君翻唱的「風中的承諾」。近藤真彥與野村選在60歲時到台灣開唱，野村擔心自己到65歲就沒體力再開演唱會，但近藤對自己很有信心，誓言10年後還會再到台灣演出。