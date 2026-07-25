方志友穿高中制服逆齡回春 「再見1987」慘遭電刑逼供

志友詮釋有點叛逆的大家閨秀「邱雪」。（公視台語台提供）

35歲方志友在公視台語台時代劇「再見1987」逆齡換上高中制服，重返青春校園，凍齡模樣令人眼睛一亮。不過她笑說：「應該暫時不會再演高中生了吧，再演就過分了！」一句玩笑話逗樂眾人，也替角色充滿悲劇色彩的人生揭開序幕。

▲ 影片來源：DAY DAY 台語台

最新曝光的「邱雪篇」角色預告中，方志友飾演的邱雪以高中女生形象登場，笑容燦爛、充滿朝氣，與林哲熹飾演的俊賢牽手、擁抱，沉浸在青春戀愛的甜蜜氛圍，還說出自己的夢想：「想寫小說、寫戲劇或是當畫家……我希望這個世界可以越來越幸福。」然而劇情隨即急轉直下，邱雪遭到逼供、電刑，從少女走向殘酷命運，令人看得揪心。

預告由蘇明明飾演的老年邱雪揭開序幕，她以流利日文低聲問道：「過去的一切，會不會只是一場夢？」多年後，女兒（林雨宣飾）更當面質問她：「到底還有哪些事沒說？」、「再說謊！」層層懸念，讓角色深埋心底的祕密更加引人好奇。

為了演好這位出身大家族、個性卻帶點叛逆的邱雪，方志友做足準備。她透露，劇組光是定裝就換了上百套服裝，希望精準還原不同年代的樣貌，雖然過程相當耗時，卻也讓她直呼過癮，感謝造型團隊替角色增添不少層次。

除了造型，她還得苦練日文、重新熟悉台語，並演唱經典歌曲〈雨夜花〉，飾演話劇社中要求嚴格的導演。她表示，為了區分角色不同年齡的狀態，特別在眼神與肢體動作上做了許多設計。回憶自己的學生生活，她笑說曾參加高中熱音社和大學啦啦隊，「其實我偏向那種最不嚴格的人！」與劇中角色形成鮮明反差。

日前「再見1987」在台北電影節舉辦特別版首映，現場座無虛席。方志友事後也在IG感性分享拍攝心情，坦言一開始因太久沒說台語而十分緊張，但拍完後重新感受到台語之美，更寫下「我閣有偌濟時間，陪你沓沓仔行」，感謝台語老師一路陪伴。

她也提到：「謝謝邱雪生命中最重要的兩個男人，一個愛人、一個不能愛的人；以及謝謝邱雪生命中最痛最痛的遺憾，我的月娥。」感嘆在那個無法自由說愛的年代，一句「再見」，往往就是永遠不見，也讓人更加期待「再見1987」8月30日正式播出。

資深女星蘇明明飾演的老年邱雪。（公視台語台提供）

方志友受虐電刑畫面。（公視台語台提供）

方志友逆齡穿上女高中生校服。（公視台語台提供）