陳庭妮3月還路跑 胡宇威生日驚喜曝生女 外界驚嘆保密到家

胡宇威(右)、陳庭妮(左)夫妻瞞孕很成功。（本報系資料照片）

台灣藝人胡宇威與陳庭妮結婚3年，24日選在胡宇威44歲生日這天無預警宣布迎來寶貝女兒Caitlyn，夫妻倆同步在社群分享喜訊，讓外界又驚又喜，簡直保密到家。據悉，陳庭妮自然懷孕、自然產，生產過程順利，胡宇威全程進產房陪伴，共同迎接新生命。

胡宇威在生日這天感性表示，女兒是他「人生中沒有人能超越、取代的禮物」，坦言夫妻倆一直抱持順其自然的心態，得知懷孕消息時欣喜若狂，雖然未來將失去許多睡眠，仍會用加倍的愛陪伴女兒成長，更承諾未來18年盡可能把時間留給孩子。他也甜蜜感謝老婆一路辛苦孕育生命，「接下來，換我呵護妳們」。

身高175公分的陳庭妮，孕期共胖了10公斤(約22磅)，經過10個月孕育，終於平安把寶寶帶到世界，感謝自己的身體，也寫下「我們家的樂章，多了一個動人的新聲部」，並笑稱胡宇威已成為「新手爸爸，也是女兒傻瓜」，把這份「此生最珍貴的禮物」送給壽星老公。

回顧近半年，去年12月陳庭妮出席公益活動時仍被媒體追問生子計畫，當時她笑說雙方父母從不催生，反而是媒體最著急，並表示「順其自然，有的話會開心，若老天爺沒讓我們成為父母也很好」，當時其實已有孕在身。

今年初她仍照常工作，不僅宣傳電影「陽光女子合唱團」、勤跑映後活動，3月還現身大佳河濱公園參加路跑活動，回頭再看照片，才發現跑步時已微微藏著孕肚，卻完全沒被外界察覺。至於胡宇威7月接受右手舊傷手術，當時陳庭妮未陪伴，經紀公司僅表示她因工作缺席，如今看來胡宇威或許是提前把舊傷處理好，才能好好抱娃。

胡宇威、陳庭妮迎巨蟹女兒。（取材自Instagram）