小S陪女兒許曦文對戲 突問：我們如果演同學會被發現嗎？

許曦文說自己從小看姨媽大S主演的「泡沫之夏」，因此萌生對表演的興趣。（記者沈昱嘉／攝影）

改編自伊藤潤二作品Netflix「聰明鎮」近日舉行記者會，小S 大女兒Elly（許曦文）透露，劇中最難忘的是咬著特殊模型道具吐出蛞蝓，嘴巴得長時間維持張開，忍不住苦笑：「拍到最後下巴都快脫臼了。」

Elly坦言，自己從小看姨媽大S 主演的「泡沫之夏」，當時還一直吵著想看何潤東飾演的歐辰，因此萌生對表演的興趣。首次拍戲難免緊張，尤其拍攝「拔蛞蝓」及「澆水」等重要場面時，導演一句「只有一次機會，全世界都在等你」，讓她壓力爆發，只好慌張的問劇中閨密陳姸霏怎麼辦？陳姸霏受訪吐露心聲：「其實我也只能安慰她不要緊張，內心OS是『不要再吵了，我也很緊張』。」

Elly則說小S最想演的就是陳姸霏的角色，甚至還問：「妳覺我們如果演同學會被發現嗎？」小S每天陪她讀本、對戲，但不會直接教演法，而是透過提問引導她思考角色，反倒是小S自己常演到落淚，投入程度比女兒還高。Elly目前就讀南加州大學大眾傳播學系，預計8月底返美，未來不排斥持續挑戰表演。

金鐘影后天心大讚劇中女兒、飾演「富江」的鄭煒齡兼具詭譎與美感，「站在那裡像人又不像人，真的很像伊藤潤二筆下的人物」。一場揹著「墜樓身亡」女兒狂奔回家的戲，她不慎閃到腰，就醫後傷勢足足休養1個月，苦笑自嘲是「一把老腰」，更提醒大家閃到腰千萬別急著按摩，以免讓發炎更嚴重。