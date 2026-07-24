陳庭妮報喜生女 胡宇威進產房全程陪伴 當場升格女兒傻瓜
台灣藝人胡宇威和陳庭妮結婚三年，今天(24日)在胡宇威生日當天，突然宣布生女喜訊，嚇到大家，瞞得也太好。原來陳庭妮在宣傳電影「陽光女子合唱團」時就已懷孕，但因未滿三個月沒能公開喜悅。據悉陳庭妮是自然懷孕，也是自然產，胡宇威有進產房全程陪伴。
陳庭妮發文：
用10個月孕育新生命
謝謝我的身體，陪我一起平安順利地把寶寶健康帶來這個世界。
從今以後
我們家的樂章，多了一個動人的新聲部
新手爸爸也是女兒傻瓜。
此生最珍貴的禮物，送給你。
We love you.
Happy birthday,Daddy
陳庭妮經紀公司也宣布喜訊：「想跟大家分享一個好消息，妮妮和宇威正式成為新手爸媽，
妮妮的生產過程非常順利，宇威也全程陪伴在側，共同迎接可愛的巨蟹女孩，兩人對於醫護團隊一路以來的專業照顧表達由衷的感謝
很開心在這個充滿陽光的夏日
跟大家分享這份喜悅🧡
願這份喜悅能帶給大家滿滿的幸福與溫暖
感謝各大媒體及朋友們的關心與祝福，一切平安順心
兩人宣布已順利迎來女兒誕生，正式升格為新手爸媽。消息選在胡宇威生日當天公開，讓外界又驚又喜，也感受到他們分享新生命誕生的幸福。 內文指出她是自然懷孕，並以自然產方式平安生下寶寶。她在社群提到用10個月孕育新生命，感謝身體陪伴，也表示母女都順利健康。 胡宇威有進產房全程陪伴，與陳庭妮一起迎接女兒到來。經紀公司也表示夫妻倆感謝醫護團隊專業照顧，並把這份喜悅分享給大眾。
精華 FAQ
兩人宣布已順利迎來女兒誕生，正式升格為新手爸媽。消息選在胡宇威生日當天公開，讓外界又驚又喜，也感受到他們分享新生命誕生的幸福。
內文指出她是自然懷孕，並以自然產方式平安生下寶寶。她在社群提到用10個月孕育新生命，感謝身體陪伴，也表示母女都順利健康。
胡宇威有進產房全程陪伴，與陳庭妮一起迎接女兒到來。經紀公司也表示夫妻倆感謝醫護團隊專業照顧，並把這份喜悅分享給大眾。
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