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陳庭妮報喜生女 胡宇威進產房全程陪伴 當場升格女兒傻瓜

記者趙大智／即時報導
胡宇威(左)、陳庭妮夫妻瞞孕很成功。(記者林士傑／攝影)
胡宇威(左)、陳庭妮夫妻瞞孕很成功。(記者林士傑／攝影)

台灣藝人胡宇威和陳庭妮結婚三年，今天(24日)在胡宇威生日當天，突然宣布生女喜訊，嚇到大家，瞞得也太好。原來陳庭妮在宣傳電影「陽光女子合唱團」時就已懷孕，但因未滿三個月沒能公開喜悅。據悉陳庭妮是自然懷孕，也是自然產，胡宇威有進產房全程陪伴。

陳庭妮發文：

用10個月孕育新生命

謝謝我的身體，陪我一起平安順利地把寶寶健康帶來這個世界。

從今以後

我們家的樂章，多了一個動人的新聲部

新手爸爸也是女兒傻瓜。

此生最珍貴的禮物，送給你。

We love you.

Happy birthday,Daddy

陳庭妮經紀公司也宣布喜訊：「想跟大家分享一個好消息，妮妮和宇威正式成為新手爸媽，

妮妮的生產過程非常順利，宇威也全程陪伴在側，共同迎接可愛的巨蟹女孩，兩人對於醫護團隊一路以來的專業照顧表達由衷的感謝

很開心在這個充滿陽光的夏日

跟大家分享這份喜悅🧡

願這份喜悅能帶給大家滿滿的幸福與溫暖

感謝各大媒體及朋友們的關心與祝福，一切平安順心

胡宇威陳庭妮迎巨蟹女兒。(取材自Instagram)
胡宇威陳庭妮迎巨蟹女兒。(取材自Instagram)

精華 FAQ

  • 兩人宣布已順利迎來女兒誕生，正式升格為新手爸媽。消息選在胡宇威生日當天公開，讓外界又驚又喜，也感受到他們分享新生命誕生的幸福。

  • 內文指出她是自然懷孕，並以自然產方式平安生下寶寶。她在社群提到用10個月孕育新生命，感謝身體陪伴，也表示母女都順利健康。

  • 胡宇威有進產房全程陪伴，與陳庭妮一起迎接女兒到來。經紀公司也表示夫妻倆感謝醫護團隊專業照顧，並把這份喜悅分享給大眾。

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