我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

郭台銘爆情陷女球友 當初促成豪門姻緣的關鍵人：曾馨瑩是公認的仙女

記者李姿瑩／即時報導
張勝豐入行多年閱人無數，大讚蔡依林「是所有人學習對象」。（圖：年代提供）
張勝豐入行多年閱人無數，大讚蔡依林「是所有人學習對象」。（圖：年代提供）

為許多天王天后編舞，被封為台灣「舞蹈教父」的張勝豐，日前登上「聚焦2.0」分享演藝圈甘苦談。適逢歌手蔡依林經典神曲「舞孃」發行20周年，他在現場踩著10多公分高的厚底鞋重現經典舞步。看似光鮮亮麗的背後，張勝豐也首度透露當年為了陪伴多位巨星高強度練舞，不僅曾因嚴重營養不良昏倒送醫，更曾罹患被稱為「公主病」的纖維肌痛症，走過一段艱辛的健康低谷。

張勝豐回憶，在8、90年代幾乎壟斷了台灣流行音樂唱片市場，所有線上藝人幾乎都得找他編舞。當時他宛如便利商店般24小時隨時待命，每天從早忙到凌晨，還要在同天內切換風格，可能早上陪S.H.E走活潑路線、下午教王心凌甜美舞步、晚上轉為蔡依林的性感，最後還要幫「二姐」江蕙設計豪華舞台，讓他一度精神錯亂、壓力極大。

長期高壓加上飲食不規律，某天張勝豐洗完澡突感無法呼吸、心臟快停止，危機意識強烈的他立刻撥打119，隨後眼前一片發黑。在醫院醒來時已在急診室輸血，醫師告知他「血紅素只剩下3」，造血功能嚴重失常，連現場專家都驚嘆這幾乎是重度營養不良才會出現的危險數值。

除了造血問題，張勝豐過去還曾因從高牆跳下導致尾椎受傷變形，常年承受痠痛腳麻之苦；後來更罹患原因不明的「纖維肌痛症」。他形容這種病痛是「鑽進骨子裡的痠痛」，甚至在跑S.H.E巡迴演唱會時頻繁眩暈、整個人彷彿浮在半空。由於不願服用影響創作靈感的抗憂鬱類藥物，他選擇停藥，靠著改善睡眠和均衡飲食逐步調理身體。

談起合作過的100多位藝人，張勝豐對蔡依林讚不絕口。他表示蔡依林剛出道時跳舞零基礎，全憑忍痛拉筋與絕不服輸的毅力才有今天，「她是值得所有人學習的對象，在我合作過的藝人裡排名第一。」至於面對生性害羞的江蕙，他則採用「循序漸進」的誘導法，讓舞者帶著做動作，卸下天后的壓力。

有趣的是，張勝豐也是郭台銘與曾馨瑩這段緣份的「幕後功臣」之一。他透露曾馨瑩當年剛畢業就與他合作，因氣質出眾成為舞蹈團台柱，大家都稱她為「仙女」，多場大型演唱會的女主角非曾馨瑩莫屬。當初鴻海尾牙原本要找張勝豐教郭台銘跳國標舞，但他建議「找女生陪練比較好」，於是推薦了曾馨瑩，意外促成這段豪門姻緣。

後來曾馨瑩傳出喜訊時，還特地到辦公室親自向他報喜，讓他送上滿滿祝福。

張勝豐在攝影棚腳踩10多公分的厚底鞋重現舞孃經典舞步。（圖：年代提供）
張勝豐在攝影棚腳踩10多公分的厚底鞋重現舞孃經典舞步。（圖：年代提供）

張勝豐是天王天后御用編舞老師。（圖：年代提供）
張勝豐是天王天后御用編舞老師。（圖：年代提供）

精華 FAQ

  • 他回顧長年替多位巨星高強度編舞、作息失衡與飲食不規律，導致嚴重營養不良、血紅素過低，甚至昏倒送醫，後來又罹患纖維肌痛症，健康因此亮紅燈。

  • 他提到自己曾同時為S.H.E、王心凌、蔡依林與江蕙等人設計舞步或舞台，必須依照不同藝人的特質切換風格，從活潑、甜美到性感都要迅速轉換。

  • 因為鴻海尾牙原本想找張勝豐教郭台銘跳國標舞，他認為找女生陪練更合適，便推薦曾馨瑩，兩人因此結識並發展感情，最後成為夫妻。

王心凌 郭台銘 蔡依林

上一則

婚後照樣寵粉 少女時代Tiffany辦亞巡演唱會

下一則

PO乩身合照遭酸迷信、老年癡呆 姜厚任嗆：非我族類

延伸閱讀

正宮反擊？郭台銘密會女球友 曾馨瑩：有些委屈無法解釋

正宮反擊？郭台銘密會女球友 曾馨瑩：有些委屈無法解釋
事隔一周...郭台銘再密會女球友 「兩人止步50公尺」

事隔一周...郭台銘再密會女球友 「兩人止步50公尺」
昔稱交往3000女 離婚淨身出戶 台藝人周麟73歲陳屍獨居處

昔稱交往3000女 離婚淨身出戶 台藝人周麟73歲陳屍獨居處
謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶

謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

2026-07-21 07:00
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

2026-07-20 20:13
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴