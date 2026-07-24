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阮經天「狂忘警探」 入選威尼斯影展「非競賽單元」

記者廖福生／綜合報導
阮經天主演新片「狂忘警探」入選威尼斯影展。（圖／一條龍虎豹國際娛樂有限公司提供）
阮經天主演新片「狂忘警探」入選威尼斯影展。（圖／一條龍虎豹國際娛樂有限公司提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：阮經天主演的《狂忘警探》入選威尼斯影展非競賽單元。
  • 重點二：本片是今年唯一入選國際三大影展的台日合製劇情長片。
  • 重點三：導演SABU與阮經天皆表達喜悅，期待赴威尼斯再聚。

第83屆威尼斯影展23日公布入選片單，開幕片為名導丹尼鮑伊（Danny Boyle）新作「墨水」（Ink），日韓作品繼坎城影展後，威尼斯影展也有作品入選主競賽單元，包括是枝裕和的「驀然回首」以及李滄東的「Possible Love」。另外，台灣金馬影帝阮經天主演的「狂忘警探」入選官方單元的「非競賽單元」；國際名導蔡明亮的新作「Dust」則入選「非虛構單元」。

日本鬼才導演SABU執導、金馬影帝阮經天領銜主演的最新動作鉅片「狂忘警探」確定入選威尼斯影展官方單元非競賽單元的劇情長片，成為今年度唯一入選國際三大影展的台日合製劇情長片。

阮經天「狂忘警探」入選的單元與主競賽、非競賽、地平線等單元，都是威尼斯影展官方單元，包括，過往入選非競賽單元的片單都相當受矚目，包括「沙丘」（Dune）、「地心引力」（Gravity）、「一個巨星的誕生」（A Star Is Born）等。

對此捷報，導演SABU開心表示：「天啊！我們真的做到了！這感覺太美好了！」阮經天也感到與有榮焉：「在『狂忘警探』的拍攝旅程，因為有導演、所有工作人員，以及每一位演員的共同投入，成為一段我非常珍惜的回憶。」

阮經天表示：「身為這個團隊的一員，得知這個消息，心裡除了開心，更覺得與有榮焉。期待很快能和大家在威尼斯影展再聚首，一起迎接這趟旅程新的篇章。」

電影「狂忘警探」劇情描述阮經天飾演的傳奇刑警，因罹患早發性失憶症，必須在記憶不斷斷裂、崩解的狀態下，與時間賽跑完成偵查任務，由殘酷病症轉化出意想不到的荒誕動作警匪片，同時也再度挑戰動作的視覺饗宴。

第83屆威尼斯影展將於2026年9月2日至9月12日登場，本屆的主競賽片評審團主席為名導瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）。

是枝裕和的「驀然回首」入選威尼斯主競賽單元。（圖／車庫娛樂提供）
是枝裕和的「驀然回首」入選威尼斯主競賽單元。（圖／車庫娛樂提供）

精華 FAQ

  • 《狂忘警探》入選的是威尼斯影展官方單元中的「非競賽單元」劇情長片，屬於影展正式片單之一，也讓這部台日合製作品受到國際關注。

  • 因為《狂忘警探》是今年唯一入選國際三大影展的台日合製劇情長片，代表其在題材、製作與國際能見度上都獲得高度肯定。

  • 電影描述阮經天飾演的刑警罹患早發性失憶症，必須在記憶崩解下追查案件；導演SABU與阮經天都表示非常開心，並期待前往威尼斯參與影展。

坎城影展 日本 威尼斯影展

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