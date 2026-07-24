扮厭世刑警拍危險動作 李國毅一鏡到底拚到掛彩

李國毅(右)和橘子、愛犬威廉。（取材自Instagram）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李國毅在《成名在望》扮厭世刑警，為角色蓄鬍增添滄桑感。

李國毅在《成名在望》扮厭世刑警，為角色蓄鬍增添滄桑感。 重點二： 他拍倒車追逐與草地拉扯戲時掛彩，一鏡到底仍硬撐完成。

他拍倒車追逐與草地拉扯戲時掛彩，一鏡到底仍硬撐完成。 重點三：從公開戀愛到婚後育兒，他更珍惜家庭，也羨慕新世代敢談感情。

40歲的台灣男星李國毅在影集「成名在望」扮厭世刑警「陳志偉」，難得蓄鬍增添滄桑感。已婚、育有4歲女兒和2歲兒子的他，如今拍攝危險動作前，不只先評估自己做不做得到，還會先問製作組一句：「（弄壞）要我賠錢嗎？」

劇中倒車追逐戲，李國毅形容是全劇最驚險的一場，「那台是老車，沒有動力方向盤，又是在倒車狀態」；另一場在草地上爬、抓、拉的戲，在室內軟墊排練時還好，正式拍攝是在滿是石頭的草地，導演臨時提出一鏡到底，他明知百分之百會受傷，但不想成為掃興的人，拍完後手肘、膝蓋全都掛彩，有如當兵走天堂路。

為了演好刑警，他事前接受持槍、攻堅、逮捕等訓練，甚至回家進門時，都會不自覺模擬攻堅動作。詮釋角色最有感的是警察身處黑白之間的灰色地帶，「如何在其中生存，又保有正義，是很大的課題」，也是「成名在望」第二季探討的核心。

李國毅19歲就與學姐橘子（甘煖琳）交往，卻直到33歲才公開認愛、35歲結婚，愛情長跑21年修成正果，在演藝圈算是神話，他笑了：「遇到對的人吧，無法解釋。」橘子眼中，李國毅當年如同「還沒漲的台積電」，總是說：「是我先看到你的。」

李國毅說：「以前偶像男星有個不成文規則，就是不能公開談戀愛，因為可能會影響票房，所以我們直到結婚才公開。」在外頭不是不能牽手，但都是攬條條、包緊緊，「我有時也會覺得不舒服，好像一直害怕被拍到」，他其實很羨慕新一代藝人，至少可以大方談戀愛。

拍偶像劇要跟女主角摟抱親吻，李國毅坦言為了入戲，曾當下真的愛上對方，「後來發現一部接一部，也不能一直這樣」。以前拍戲收工會把角色帶回家，現在則會立刻切換成爸爸模式，也開始思考工作的價值，「會把一半時間留給家人，那是最幸福的束縛」。

李國毅在影集「成名在望」扮厭世刑警「陳志偉」。（記者王聰賢／攝影）