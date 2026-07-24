PO乩身合照遭酸迷信、老年癡呆 姜厚任嗆：非我族類

姜厚任（右）見乩身遭質疑迷信及老年癡呆。（取材自臉書）

台灣1980年代知名小生姜厚任近日因在社群分享扶乩（乩身）相關照片，引發網友熱議，有人質疑他迷信，甚至留言稱他「老年癡呆」。對此，姜厚任發文回應，強調自己沒有失智，也不是盲目迷信，而是以觀察生命現象的角度看待宗教與扶乩文化。

姜厚任今年70歲，一頭白髮配上結實肌肉，因臉型神情與韓星蘇志燮 相似，獲封「台版蘇志燮」，但他對這稱號有意見，覺得無聊。

姜厚任表示，自己智商並不低，只是不喜歡譁眾取寵，也無意靠爭議博取關注。他認為，「迷信」代表毫無保留地相信某件事，但自己只是將扶乩視為值得觀察與理解的生命現象，並非全盤接受。

他指出，生命存在許多不同形式，不論是宗教或科學，都未必能完全解釋世界，因此每個人都應保持謙虛，不應輕易否定他人的觀點。他也分享自己的生命觀，認為人生不只一世，理解生命現象是一門值得學習的課題。

談到扶乩文化，姜厚任表示，扶乩流傳已久，存在於世界各地不同文化之中，不應僅因一句「迷信」或「科學無法證明」便全盤否定。他最後以「成年人而無成年人心智者，非我族類，一哂而已，多言何益」回應外界質疑，表示不會因負面評論改變自己的看法。