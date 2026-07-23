溫慶珠4月才送上浪姐戰袍 蕭薔翻閱「夢的衣裳」很不捨

蕭薔（左）和溫慶珠是多年老友。（取材自臉書）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蕭薔得知好友溫慶珠離世，難掩不捨並公開悼念。

蕭薔得知好友溫慶珠離世，難掩不捨並公開悼念。 重點二： 她盛讚溫慶珠設計如夢如雲，陪伴自己多年成衣櫥主角。

她盛讚溫慶珠設計如夢如雲，陪伴自己多年成衣櫥主角。 重點三：溫慶珠曾為浪姐7與公益年曆打造戰袍，持續支持蕭薔。

「台灣第一美女」蕭薔和時裝設計師溫慶珠是多年好友，暱稱對方「菲菲」。溫慶珠死訊傳出，享年69歲，蕭薔稱「早幾天共同友人已告知」。千言萬語，她說：「不捨，很想她。」難過分享一張張穿著溫慶珠的衣服照片表達哀痛。

穿溫慶珠的衣服，是什麼感覺？蕭薔以瓊瑤 名作「夢的衣裳」形容：「像雲朵般輕盈，令人彷彿置身於夢中。」身為頭號愛用者，她說：「有美夢為何不做？」

今年蕭薔參加「浪姐7」，最後雖未奪冠，演藝事業再創高峰。溫慶珠也幫她準備多件戰袍，其中一件胸前有珠飾的白色襯衫，蕭薔曾穿著出來和粉絲見面，霸氣卻溫柔的女王氣勢自然流露，果然溫慶珠抓得住她。

蕭薔說，在今年4月收到溫慶珠寄來的卡片和禮物打氣，卡片上寫著：「Dear 薔，優雅與光芒同時登場，妳將美詮釋到極致，恭喜演出成功！」署名「Love 菲菲 2026/ April 」。不只如此，蕭薔推出30年的公益年曆，身上穿著的是溫慶珠為她設計的衣裙。

人站在風口浪尖，有掌聲也伴隨噓聲，蕭薔百毒不侵，幾已成金剛不壞之身，反而溫慶珠急切傳來一則則訊息安慰打氣，代為打抱不平，認為蕭美眉美麗又有智慧，「記者都是壞蛋，不要理他們，妳是最美、最善良的美人，不要管別人怎麼說，一定要好好走下去」，帶給蕭薔無限溫暖。

兩人起初是因為作品相識，進而成為相知相惜好友，蕭薔說：「她只要辦秀我在的話就會參加，是一個慷慨又大方的人，她就在她世界裡優遊自在，這叫天生的契合。」也說：「 她的風格太她了 像雲朵又像夢，經得起時代考驗 ，任何時候都是經典。」

某年蕭薔生日，溫慶珠送她一件黃色薄紗洋裝，到現在都還留著，出席活動時，身上穿的也是溫慶珠設計的牛仔外套。家中3個衣帽間，其中1間裡頭都是溫慶珠的衣服

最後一次聯絡是是今年5月，蕭薔在長沙穿了溫慶珠的衣服，就會拍照過去，溫慶祝回說：「狀態很好呢。」不料就此天人永隔。蕭薔幾天前透過共同朋友得知溫慶珠走了，十分傷心，但溫本就低調，的確傳過就診照片，「我知道她一直身體不舒服，但都覺得她應該沒事啊」。不想多談對方隱私。

2021年台北時裝周以溫慶珠同名品牌Isabelle Wen發表作為終場，蕭薔和洪曉蕾等藝人到場觀賞，當天溫慶珠以「羅曼羅蘭」做為靈感，蕭薔以一襲薄紗禮服大秀螞蟻腰和豐胸，氣勢萬千。

蕭薔當時說：「螞蟻腿螞蟻腰是我的態度。」也說時裝界是一個非常殘酷的行業， 每季的汰舊換新，考驗的不僅是創意更是面對改變的熱情，能夠像溫慶珠這樣對服裝有熱情且堅持多年，迄今在時裝界仍屹立不搖，實屬不易。

她在觀秀後分享心情：「整場秀一貫展演其獨有的溫式風格，詮釋出溫柔又有力量的衝突美學，讓我堅信美的力量，可以撫慰人心。」還搞笑形容「荷包哭哭也是一種藝術，溫式美學，讓我們美美的面對每一天」。

蕭薔穿著溫慶珠設計的衣服參加「浪姐7」，她形容是「夢的衣裳」。（取材自臉書）

溫慶珠為蕭薔準備「浪姐戰袍」。圖／摘自臉書

溫慶珠送蕭薔的卡片。（取材自臉書）